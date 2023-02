El nuevo negocio de Gerard Piqué supera la polémica y ya tiene fecha de estreno

Gerard Piqué ha demostrado por activa y por pasiva que está al margen de las polémicas con Shakira. Después de haber pasado el seísmo originado por la famosa canción con Bizarrap, parece que las aguas vuelven a su cauce. El exfutbolista ha pasado página y no le interesan ya ni los Casio ni los Twingo y sí su relación sentimental con Clara Chía. De hecho, ambos podrían estar ya viviendo bajo el mismo techo.

Más allá de su vida privada, el catalán está enfocado en su exitosa Kings League, ese formato que da una vuelta al fútbol clásico y que tan buena está acogida está teniendo. Por si no sabes de lo que hablamos, aquí te dejamos algunas de sus claves.

El otro gran proyecto que Piqué tiene en su cabeza conduce directamente a Málaga. Se trata del mega hotel que está construyendo junto a la cadena Meliá, ubicado en la céntrica calle Victoria, en los antiguos cines Andalucía de la capital de la Costa del Sol. Una idea que lleva tiempo rondando por la cabeza del ex de Shakira y que ahora va cogiendo forma, pero que ha tenido que sortear alguna que otra polémica. Hablamos de las excavaciones arqueológicas que se han tenido que realizar en los últimos meses y que han sacado a la luz numerosos enterramientos de la necrópolis medieval islámica de Yabal o lo que es lo mismo, un cementerio de la época musulmana.

Ha sido la propia cadena hotelera la que este mismo lunes ha dado detalles del estado de las obras del complejo: «Una vez concluidas las prospecciones arqueológicas que se están llevando a cabo en el terreno, respetuosamente desarrolladas y alineadas con las recomendaciones de Patrimonio, la construcción del hotel podría comenzar en marzo, con el proyecto ejecutivo y dirección de obra a cargo del estudio de arquitectura de Domingo Corpas (Carlos Domingo Corpas), y finalizar a finales de 2024», han informado.

Marzo. Ese es el mes en el que se estima que puedan levantar la primera piedra de un espectacular hotel al que no le faltará de nada. Será de 5 estrellas, tendrá 128 habitaciones y pertenecerá a la marca de lujo del grupo: ME by Meliá. En el ático se instalará una piscina infinity exterior climatizada con solárium, bar y un restaurante.

Las riendas financieras de este espectacular proyecto las lleva un grupo de inversores de diversos sectores, entre los que figura una empresa del futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué. Cabe destacar que ha contado con el diseño de ASAH (Álvaro Sans Arquitectura Hotelera) y que está inspirado en otro homónimo en Milán, pero sin perder las raíces del lugar en el que va a ir construido: «La fachada del edificio se abre con numerosas ventanas y combinando el color blanco con la piedra caliza de Málaga, creando una mayor sensación de lugar. En la planta baja, donde estará ubicado el restaurante principal y un gran salón de recepción, la transición entre los espacios se produce de forma progresiva», señalan desde Melía.

Si todo avanza como debe, se estima que a finales de 2024 podrá estar listo para acoger a huéspedes. Esta es la enésima vuelta de tuerca empresarial de Gerard Piqué.