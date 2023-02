De un día para otro, Gerard Piqué ya habla de Clara Chía como su «novia», aunque quizá no haya elegido el mejor ejemplo para estrenarse. El caso es que el exfutbolista se ha convertido en protagonista de todos los titulares este fin de semana durante su comparecencia en la Kings League, el evento que él mismo creó junto a Ibai, donde habló por vez primera de aspectos personales y relacionados con su chica.

El popular streamer vasco le preguntó que si elegía su ropa basándose en lo que veía en revistas. Y la respuesta de Gerard Piqué no merece ser pasada por alto porque ha dado la vuelta al mundo: «La verdad es que voy con mi novia a la tienda y me la compra ella. Soy una marioneta» . Unas palabras controvertidas y que no terminan de dejarlo en muy buen lugar, pese a qué él lo que buscaba era ponderar el papel de su pareja.

Gerard Piqué «confiesa» ser la marioneta de Clara Chia 🙄 pic.twitter.com/vEoGWSjWIC — Susanita tiene un raton (@PosaTres) February 12, 2023

Todos los asistentes se rieron con la salida que tuvo el exjugador del FC Barcelona. Pero lo cierto es que su respuesta se ha convertido en viral. «Es mi moda, mi estilo. Estamos en un mundo en que todos pueden vestir como quieran», se justificó el catalán.

Todo comenzó con un pique con otro de los participantes de la liga de fútbol 7: Adri Contreras, de El Barrio. Piqué se metió con él e Ibai Llanos quiso salir en defensa de Contreras y contra el exjugador, que se defendió así: «¿Me lo estáis diciendo en serio? Escuchadme, ¿sabéis de quién es la apuesta de que Adri tenga un equipo? Porque a mí me hace mucha gracia todo esto y la broma, pero Adri es un nombre mío desde el primer día. Te lo puede decir Ibai, que está poniendo cara ahora de que no sabe nada, pero sí. Que diga la verdad. Que me diga a la cara que no. ¿Quién fue el que propuso el nombre? Así que, ¿qué me estáis contando? Yo estoy con Adri desde el primer día. Me hubiera dado igual que eso lo hubiera dicho Grefg, Juan o Perxita, da lo mismo?».

Piqué y Clara Chía, mejor que nunca

Piques y marionetas aparte, Clara Chía Martí y Piqué están atravesando un buen momento juntos. Desde hace semanas que comparten una coqueta casa en Barcelona que se ha convertido en su nidito de amor. Se trata de un piso valorado en 4,5 millones de euros, se encuentra en una de las calles más concurridas de Barcelona, en la zona de Sant Gervasi, y que se dispone sobre 500 metros cuadrados repartidos en tres plantas. Fue Piqué quien compró esta propiedad hace más de una década a modo de inversión y la reformó a su gusto, dotándola de vestíbulo, cocina, comedor, baños, sala de estar, sala de billar y dos amplias habitaciones. Entre los lujos que dispone se encuentran una terraza con piscina privada y una zona de chill out en el ático.