Dardo de Piqué a Tebas: «¿La Kings League se ve poco? Tiene más audiencia que un Getafe-Espanyol»

Gerard Piqué nunca deja indiferente a nadie. Su trayectoria como futbolista estuvo marcada por su carácter provocador, siempre envuelto en polémicas, especialmente cuando el Espanyol estaba involucrado. Tras su retirada, el exjugador del Barcelona sigue fiel a su estilo, utilizando cualquier plataforma para dejar declaraciones que generan debate, como ocurrió en una de sus últimas apariciones con un micrófono por delante. Entre comentarios sobre la Kings League y un acto vandálico que sufrió en su domicilio, Piqué volvió a lanzar un dardo no solo a Javier Tebas y la Liga, sino también al Espanyol, comparándolos con su novedosa competición de fútbol.

El catalán defendió las cifras de audiencia de la Kings League, ahora en decadencia en cuanto a número de espectadores, pero que mantiene aún una buena cuota de ellos, tanta como para poder compararse con algún que otro partido de la Liga de Javier Tebas.

La Kings League, que mezcla fútbol con reglas innovadoras y que ha conquistado a numerosos espectadores a través de diferentes plataformas de streaming, ha disminuido las cifras iniciales con las que explotó, como asegura el propio Piqué, aunque también sostiene que «actualmente las audiencias son muy, muy buenas», llevando a cabo una comparación que no ha gustado mucho en el entorno perico ni a Javier Tebas: «Si comparas un partido de la Kings League con un Getafe-Espanyol, te aseguro que nuestra competición tiene más audiencia».

Las palabras de Piqué no son un hecho aislado, no es la primera vez que arremete contra la misma diana. A lo largo de su carrera, el Espanyol ha sido objeto de sus provocaciones en más de una ocasión. Desde sus declaraciones sobre el club en derbis catalanes hasta sus pullas en redes sociales, el ex del Barcelona mantiene viva una rivalidad que trasciende el terreno de juego. Su comentario en el programa El Món de RAC1 no hizo más que avivar el fuego, generando una ola de reacciones entre aficionados del Espanyol y del fútbol en general.

«No son las mismas que al principio, pero actualmente son muy, muy buenas. Si las comparas con las audiencias de la Liga española, muchos partidos de la Kings League los ve más gente que partidos de la Liga española. Obviamente, no te hablo de un Barça-Madrid, pero si comparas, no sé, por ponerte un ejemplo, un Getafe-Espanyol con un partido de la Kings League, te aseguro que hay más audiencia en nuestra competición», fue el análisis exacto que realizó Piqué sobre el momento de su compartición y la comparativa con el fútbol español, concretamente con un duelo entre Getafe y Espanyol.

Sobre cómo está evolucionando la Kings League, Piqué comentaba que «es un proyecto que se está expandiendo» y que ahora han abierto una «liga en Italia con Buffon, Totti, Zlatan, Del Piero y varios streamers», además de dejar caer fechas y otra próxima competición en otro país: «Además, anunciamos la final para el 12 de enero en el estadio de la Juventus. Pronto también anunciaremos una liga en un país importante».

A pesar del entusiasmo de Piqué, los datos revelan que la Kings League enfrenta un descenso significativo en su audiencia. Según el medio catalán Ara, la competición ha perdido más de 400.000 espectadores en apenas 20 meses. Este dato contrasta con las declaraciones optimistas del exfutbolista, quien sigue apostando por la expansión de su proyecto en otros mercados internacionales.