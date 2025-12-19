El violador conocido como el Pelicot español ha sido enviado a prisión provisional durante el tiempo que tarde en recurrir su condena, después de que la defensa de las víctimas y la Fiscalía lo hayan solicitado durante la vista celebrada este viernes en la Audiencia Provincial de Madrid. El juez quiere evitar que el violador pueda reincidir o fugarse mientras recurre su condena a 33 años de cárcel por violar a las tres nietas de su pareja en Serranillos del Valle (Madrid).

La iniciativa de pedir la prisión para el violador mientras recurre la sentencia ha partido del abogado de las víctimas, Alberto Martín de Abogados Madrid 3.000, que argumentaba su petición en la gravedad de los delitos, el riesgo de fuga ante una condena tan elevada y el riesgo de reincidencia latente del condenado para repetir los hechos con otras menores.

La medida de enviar a prisión al violador condenado mientras recurre su sentencia no le perjudica del todo, dado que los familiares de las víctimas ya han manifestado públicamente y en más de una ocasión su intención de vengarse del agresor sexual.

Ofrecía a las niñas a otros

Antonio A.V., conocido como el Pelicot Español, está recientemente condenado a 33 años de prisión por violar repetidamente a tres niñas, nietas menores de su pareja. El condenado, vecino de Serranillos del Valle (Madrid) cometió las agresiones sexuales entre los años 2020 y 2022 aprovechando los momentos en que las menores quedaban bajo su cuidado y ofrecía las niñas a terceros para su disfrute sexual. Uno de ellos, Fernando O. ha sido condenado a 8 años de cárcel por exhibicionismo y absuelto de otro delito de agresión sexual sobre las niñas.

La sentencia también establece que el principal condenado por agresión sexual no podrá acercarse a las tres víctimas durante los próximos doce años. También se le ha impuesto inhabilitación para realizar actividades o trabajos con menores durante 16 años y la obligación de indemnizar a las víctimas con un total de 40.000 euros. Sin embargo, el tribunal ha absuelto a Antonio A.V. de los delitos de coacciones, amenazas y exhibicionismo, no considerando probado que suministrara sustancias tóxicas o drogas a las menores.

El violador vestía a las niñas de conejitos

En el juicio contra el Pelicot español, en referencia al conocido violador francés Dominique Pelicot, por drogar y violar a las tres nietas de su pareja, se visionaron las grabaciones de las declaraciones de las menores.

En ellas, las niñas contaron que el acusado las drogaba y vestía de conejitos y enfermeras antes de agredirlas sexualmente. Las víctimas también relataron que el violador les suministraba «batidos» que las dejaban desorientadas antes de las agresiones.

Los hechos, según la sentencia, los cometía de forma continuada con un amigo desde finales de 2020 hasta agosto de 2022, cuando las niñas tenían 6, 8 y 10 años de edad.