La Guardia Civil investiga desde principios del mes de noviembre la presunta agresión sexual a un menor de 6 años por parte de dos compañeros de colegio de 11 años. La Fiscalía de Menores también ha abierto diligencias y la Consejería de Educación intenta aclarar si se han aplicado los protocolos de manera correcta o las agresiones se han sucedido desde que arrancó el curso en septiembre.

El caso se destapó en el curso de una exploración médica al niño agredido, en la que el médico descubrió que el menor de 6 años presentaba rastros de violencia como golpes y pellizcos en su cuerpo.

En ese momento, a mediados del mes de noviembre, la familia presentó una denuncia ante la Guardia Civil contra los presuntos agresores de 11 años, dos compañeros de colegio, y también contra el propio centro, el colegio público San José de Las Matas (Madrid). La denuncia es por agresión sexual a un menor.

La versión del colegio

El Colegio Público San José de Las Matas ha remitido un comunicado a las familias de los alumnos en el que informa informándoles de la activación del protocolo por casos de agresión sexual a un menor: «Queremos asegurarles que el centro está actuando con la máxima diligencia, responsabilidad y coordinación con los servicios competentes», tal y como ha avanzado la Cadena Ser.

También la Consejería de Educación insiste en que la Inspección Educativa está supervisando el caso y revisando si el centro ha adoptado las medidas necesarias para garantizar el desarrollo de su actividad y aclarar el suceso de inmediato.

La investigación sigue a cargo de la Guardia Civil y de la Fiscalía del Menor, que ha sido informada en tiempo y forma por los agentes.