Los mapas del Gobierno: se empieza por el Sáhara y se termina por Ceuta y Melilla

¿Casualidad o expresión de un deseo? El Gobierno utiliza un mapa en el que el Sáhara Occidental aparece como territorio de Marruecos. Es un plano interactivo utilizado en el nuevo portal de Casa 47, institución pública dependiente del Ministerio de Vivienda que gestiona el alquiler asequible de los inmuebles de propiedad pública.

Aparece un mapa mundial donde se pueden consultar diferentes países y es ahí donde la región del Sáhara Occidental queda anexada a Marruecos, ni siquiera como territorio en disputa, como hacen otras aplicaciones web. La cuestión se presta a la polémica, más aún a raíz de la invasión de Ceuta de finales de julio, cuando 80.000 inmigrantes ilegales tomaron al asalto la ciudad autónoma a través de la frontera con Marruecos.

El mapa se las trae y la pregunta es clara: ¿Responde al deseo del Ejecutivo de Pedro Sánchez de que el Sáhara forme parte de Marruecos después de que el presidente reconociera el plan de autonomía de Rabat para la región? Si no es así y se trata de un error, a los responsables del Ministerio de Vivienda habría que decirles que el portal ha nacido de nalgas, porque sólo se le ocurre al que asó la manteca añadir más tensión. De momento, su utilización ha provocado la reacción del socio minoritario del Ejecutivo, Sumar, que ha exigido «retirar o corregir este mapa del portal de Casa 47».

Claro, que en las actuales circunstancias y dado que Sánchez se ha convertido en títere de Marruecos, no es descartable en absoluto que el mapa tenga poco de error y suponga un nuevo guiño al monarca alauí. A este paso tampoco es descartable que, de aquí a un tiempo, en los mapas del Gobierno, Ceuta y Melilla aparezcan como territorios de Marruecos. Se empieza por el Sáhara, pero ¿quién garantiza que, de continuar Pedro Sánchez, Ceuta y Melilla no aparezcan anexionadas en los libros de texto?