Vota: ¿Qué líder político ha actuado mejor desde la invasión de Ceuta?

Te invitamos a votar para elegir qué líder político español ha actuado mejor tras la invasión de Ceuta por parte de 80.000 inmigrantes ilegales procedentes de Marruecos, de los cuales alrededor de 20.000 continúan en las calles de la ciudad autónoma, provocando una situación extrema en las mismas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, el presidente de Vox, Santiago Abascal y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, son las cuatro opciones para votar en esta encuesta.