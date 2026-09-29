La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha balbuceado y ha mostrado dudas al responder a las preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. «Tengo un cacao», ha respondido la política socialista al responder sobre los decretos de vivienda aprobados tras la oleada de protestas que provocó el desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años con movilidad reducida que llevaba siete décadas viviendo en el distrito madrileño de Retiro.

Durante algo más de una hora, la política socialista ha tenido que hacer frente a la rueda de prensa donde ha admitido en varias ocasiones que desconocía el detalle exacto de los decretos de su materia. En cierto momento ha llegado a decir: «La van a tener tan pronto como tengamos el texto definitivo».

«Este texto justo no me lo sé», ha indicado en otra ocasión la ministra de Vivienda ante las preguntas concretas de los periodistas.

Entre otras cuestiones que han permanecido sin respuesta, se encuentra la fecha de entrada en vigor de los decretos o la definición que han dado de lo que denominan «fondos buitre» a los que van a vetar la compra de pisos.

«No está aquí ni la última versión», ha incidido Rodríguez en otro momento de la comparecencia, a la vez que se ha excusado en que «han estado trabajando hasta las últimas horas».

«Tengo que recurrir al texto porque ahora ya tengo un cacao», ha reconocido la propia política del PSOE en el turno de preguntas realizadas por los periodistas.

«Tengo que revisar la última versión, que no la tengo aquí», ha puntualizado en otro momento. Y ha llegado a decirle a uno de los periodistas que le preguntó: «Esto se lo aclaro después».

El decreto Maricarmen eran dos

El Gobierno ha aprobado dos decretos sobre vivienda. Uno con las medidas que el Gobierno cree que podrá sacar adelante con el apoyo de los partidos conservadores que sostienen a Sánchez en La Moncloa, PNV y Junts. El otro incluye medidas exigidas por el Sindicato de Inquilinas y, previsiblemente, va más allá de lo que los partidos a la derecha del PSOE estarían dispuestos a convalidar en la Cámara Baja.

El primer decreto incluye:

Protección frente a los desahucios ampliada hasta 2030. Regulación de alquiler de temporada y habitaciones Prohibición de la compra de casas por parte de fondos buitre hasta el 2028. Prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028.

Por otro lado, el segundo decreto incluye una medida que, a ojos del Ejecutivo, puede no suscitar tantos consensos entre los diferentes partidos que apoyaron la investidura de Sánchez: «Un acuerdo para la renovación automática de los alquileres, que irá en un segundo real decreto».

Fuentes del Gobierno confirman que el Ejecutivo ha «solicitado al Congreso la celebración de un pleno extraordinario este mismo viernes para la convalidación inmediata de ambos decretos». Argumentan esta premura en «la importancia de estas medidas».