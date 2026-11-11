Adiós a los árboles de Navidad tradicionales: su sustituto está arrasando en Lidl y es mucho más limpio, cómodo y no ocupa nada

La Navidad está a la vuelta de la esquina y ya es momento de pensar en comprar un árbol con el que iluminar el salón. La cadena de supermercados Lidl ha puesto a la venta una serie de árboles de Navidad que están arrasando en el mercado y que llegan para sustituir a los tradicionales que siempre hemos conocido. Este es un árbol colgante de LED que puede ser un gran complemento para tu casa durante la época más bonita del año. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los árboles de Navidad de Lidl.

Ya huele a Navidad y en un par de semanas todas las ciudades de España se iluminarán para dar la bienvenida a la época más bonita del año. El momento más esperado por niños y mayores ya se vislumbra en el horizonte y, para que el bolsillo no se resienta, siempre es bueno adelantarse y hacer una buena planificación. Por ello, el mes de noviembre y sus rebajas por el próximo Black Friday pueden ser la ocasión perfecta para comprar algunos complementos con los que engalanar tu casa.

En la decoración de Navidad las tendencias también han cambiado con el paso de los años y, además del tradicional árbol de Navidad que hay que colocar en toda casa, también se puede jugar con otros complementos con los que decorar el salón. Uno de ellos lo ha puesto en venta la cadena de supermercados Lidl y se ha hecho viral en las redes sociales por la calidez y toque diferente que puede aportar en diferentes estancias de la casa. El producto estrella de la cadena alemana es un árbol de LED.

Los árboles de Navidad de Lidl

«Árbol de Navidad colgante LED». Así informa Lidl en su página web sobre el producto estrella de la Navidad que se puede adquirir en las plataformas online de este supermercado por 12,99 euros. Fabricado con acero y plástico, uno de los árboles estrella de la empresa tiene unas medidas de 79 x 122 cm y se puede colocar en cualquier pared de la vivienda.

Lidl también ha informado sobre las características de este árbol de Navidad colgante LED, que son las siguientes: