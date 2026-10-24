Adiós al tradicional árbol de Navidad repleto de adornos: la decoración minimalista cobra protagonismo con luces cálidas, tonos neutros y menos adornos

Aunque todavía es pronto, hay personas que empiezan a pensar en la decoración de las fiestas de Navidad. Más allá del Belén y de los adornos típicos, hay cosas que cambian, y el tradicional árbol de Navidad ha pasado a la historia para centrarse en diseños algo más minimalistas.

Ahora entran en juego las luces algo más cálidas, los colores neutros, como el beige o el blanco, menos adornos, pues tener un árbol recargado solo contribuye a que el ruido visual se acentúe. Lejos de los árboles grandes, aunque es cuestión de gustos, se llevan los de tipo mediano o pequeños, porque ocupan menos espacio y así se adaptan a las necesidades de las casas actuales.

Cómo es el árbol de Navidad en tendencia

Menos luces y gasto de energía

Antaño, las luces solían ser protagonistas de la Navidad. La casa era un centro de colores, muchas veces sin sentido. Ahora, no debemos renunciar a ellas, pero debemos pensar en el gasto de energía.

El portal especializado Architectural Digest especifica que la tendencia de árboles de Navidad para este 2026 se basa en luces micro LED, las warm white, que permiten así gastar menos energía, ahorro significativo en luz. Tales luces suelen tener una sola temperatura y además de quedar mejor permite que nuestro bolsillo no gaste más de lo necesario.

Colores blancos

En Westwing añaden que un árbol de Navidad blanco es más especial. Para hacerlo, debemos jugar sutilmente con la textura y la escala para que destaque. Lo último que quieres es que el montaje final parezca un revoltijo de objetos desiguales colgados por todas partes.

Que no falten las piñas y la nieve. Un árbol tradicional se adorna con adornos blancos de gran tamaño. A ello se suman piñas de distintos tamaños, ramas blancas invernales y copos de nieve brillantes. No te olvides de añadir una cinta que recorra el árbol de arriba a abajo.

Árbol de Navidad con Poinsettias

La planta de Navidad -también denominada planta de Pascua- te permite crear un árbol único que sorprenderá a tus invitados. Solamente debes enrollar lana alrededor de una base de corona de paja y decorarla con cintas y una estrella dorada. Luego, cuidadosamente coloca una pícea con forma de cono en un recipiente y mete en su interior las Poinsettias para destacarlo.

Del blanco al dorado

El árbol de Navidad con colores dorados pueden aportar ese toque de frío pero en el interior de la casa. Un árbol de Navidad como en dorado es un acierto seguro. Si sólo utilizas colores cálidos, hará de tu espacio una lugar brillante y vibrante en cualquier tipo de clima.

Artificiales

Lejos de comprar uno natural, ahora es mejor los artificiales, pero no de plástico, si no con materiales totalmente en pro del medio ambiente, son los que más se llevan porque los puedes reutilizar durante tiempo. Es decir, cada año tienes el mismo árbol y así no hace falta gastar en uno nuevo.

Ramas pegadas en la pared

Sé un poco diferente, creativo y original. Aprovecha alguna pared libre para cortar algunas ramitas y crear un árbol pegándolas directamente sobre la pared. Haz un diseño estimativo de cómo van a quedar las ramas y ve pegándolas poco a poco. Así, evitarás tener que poner una base sobre el suelo.

Zero waste

Para que tengas un árbol lo más natural posible y en pro del medio ambiente, debes decorarlo siguiendo los pasos del zero waste.

En Cero Residuo nos dan algún algunas ideas sobre ello. podemos optar por adornos de madera o de materiales naturales, decoraciones DIY con tela, papel reciclado o elementos del bosque, luces LED de bajo consumo y adornos reutilizables de años anteriores.

Menos es más

Siempre tenemos en la mente un árbol de Navidad algo cargado de adornos, guirnaldas, bolas de colores, estrellas y mucho más. la verdad es que en decoración menos es más, y mucho más ahora en los tiempos que corren cuando queremos ver espacios algo limpios.

Por esto hay que saber escoger los mejores adornos para que no sea algo repleto de cosas sin demasiado sentido. Con una estrella o algunas bolas de un mismo color siempre tendremos suficiente.

Hecho con libros

Es otra de las tendencias que cobran más fuerza para este 2026. Puedes aprovechar los libros que tengas en casa para formar una estructura escalonada que recuerda a la silueta de un abeto. Así los puedes color con una base amplia e ir reduciendo el tamaño de cada nivel hasta llegar a la parte superior.

Solo hecho de madera

Es otra forma de darle la vuelta a esta decoración para sea más original y sostenible. Crear un árbol de Navidad realizado solo de madera, desde la base a las ramas para decorar con toda clase de elementos naturales que encontramos en el bosque.