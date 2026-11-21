Aitana señala un anillo y el Palau Sant Jordi enloquece: ¿se nos casa con Plex?
Aitana protagonizó uno de los momentos más comentados de LOS40 Music Awards
La cantante reaccionó a una insinuación sobre su relación con Plex
Aitana negó con el dedo que fuera a dejar al creador de contenido y, acto seguido, señaló un anillo
Aitana volvió a acaparar todas las miradas en LOS40 Music Awards Santander 2026, pero esta vez no fue por una actuación ni por recoger un premio. La cantante protagonizó uno de los momentos más comentados de la ceremonia cuando, en plena gala, alguien le insinuó que tenía que dejar su relación con Plex, el conocido creador de contenido con el que mantiene una relación sentimental. Lejos de seguirle el juego, la artista respondió rápidamente negando con el dedo índice y dejando claro que no tenía ninguna intención de hacerlo. Sin embargo, lo que vino después fue lo que terminó revolucionando al público: Aitana señaló un anillo con uno de sus dedos, en un gesto que muchos interpretaron como una posible indirecta sobre un compromiso.
La reacción no tardó en provocar una auténtica revolución entre los asistentes. Desde COOL vivimos este momento en primera persona y pudimos comprobar cómo el Palau Sant Jordi estalló en gritos y emoción al ver el gesto de la cantante. Aitana, consciente de la expectación que había generado, terminó aclarando entre risas que todo era una broma, aunque su reacción no pasó desapercibida y volvió a alimentar los comentarios sobre su historia de amor con Plex. Lo cierto es que la artista no dudó en mostrar lo feliz que está junto al creador de contenido, dejando una de las anécdotas más comentadas de la noche. ¿Estaba simplemente bromeando o quiso dejar caer algo más? ¡Dale al play y descubre cómo vivimos este momentazo desde COOL!
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