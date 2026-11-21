El próximo 18 de diciembre se estrenará en las salas de cine de nuestro país y de Estados Unidos la película Dune: Parte Tres (Dune: Part Three) que ha sido dirigida, como las dos anteriores por Denis Villeneuve. Uno de los estrenos más esperados de este año, ya que los seguidores de esta saga están deseando ver esta nueva cinta protagonizada por los actores Timothée Chalamet y Zendaya. El cineasta canadiense es conocido por su habilidad para dominar el suspense en las películas de ciencia ficción, ya que además de esta trilogía también nos ha sorprendido con cintas como Arrival (2016) o la secuela Blade Runner 204 (2017). Además, Villeneuve dirigió en 2015 la película Sicario, un thriller de acción que hasta que se estrene la nueva entrega de Dune puede ser una buena opción para conocer el trabajo de este director canadiense.

La tercera película de la saga de Dune es, además, la última de la trilogía de Denis Villeneuve y adaptará El mesías de Dune, la segunda novela de Frank Herbert. Según lo que ha trascendido de la trama está ambientada 17 años después del final de la segunda entrega y Paul Atreides, papel que interpreta el actor Timothée Chalamet gobierna el universo conocido como un emperador implacable desde Arrakis. Una nueva entrega de esta saga de ciencia ficción que seguro va a sorprender a todos sus seguidores y que esperamos que como cierra esta trilogía deje a todos con buen sabor de boca.

El thriller Sicario de Denis Villeneuve

Además de la saga de Dune, el director canadiense también triunfó con dos películas: el thriller de acción Sicario y Blade Runner 204, que era la secuela de la mítica cinta de ciencia ficción. En cuanto a Sicario el guion fue escrito por Taylor Sheridan, para el cual esta cinta fue su primera experiencia como guionista de un largometraje. La película Sicario es la primera parte de la llamada Trilogía de la Frontera Americana de Taylor Sheridan junto con Hell or High Water y Wind River.

Este thriller de acción e intriga cuenta la historia de la agente del FBI Kate Macer, papel interpretado por la actriz Emily Blunt, la cual es reclutada para una operación secreta contra un poderoso cartel de drogas que trabaja en la zona fronteriza entre Estados Unidos y México.

Una mujer valiente y que no le tiene miedo a nada, la cual se tiene que incorporar a una unidad especial dirigida por Matt Graver, papel interpretado por el actor Josh Brolin y en la que se encuentra el misterioso Alejandro Gillick, papel interpretado por Benicio del Toro.

Pronto la protagonista de esta película de acción se da cuenta de que la operación no se parece a lo que le habían contado y que las autoridades estadounidenses están dispuestas a todo para lograr su objetivo. Poco a poco ve que todo se está volviendo violento y peligroso y Kate se empieza a preguntar en quién pueden confiar.

El reparto de esta película de acción y suspense

Los protagonistas de Sicario son los actores Emily Blunt que da vida a la valiente Kate Macer, Benicio del Toro al misterioso Alejandro Gillick y Josh Brolin al cínico coordinador de la CIA Matt Graver. También en el reparto estaban los actores Daniel Kaluuya que da vida a Reggie Wayne, el compañero de Kate en el FBI y Jon Bernthal a Ted, un policía local de Phoenix, entre otros.

En cuanto a la taquilla, la película Sicario recaudó cuando se estrenó 85 millones de dólares en todo el mundo. Esto se consideró todo un éxito porque el presupuesto de esta cinta fue de 30 millones de dólares. Además, recibió en ese momento buenos comentarios de los espectadores y de la crítica. Por ejemplo, se elogió el guion, la dirección, la dirección de fotografía de Roger Deakins, la música compuesta por el fallecido Jóhann Jóhannsson y la interpretación de Emily Blunt Benicio del Toro y Josh Brolin.

De hecho en la web Rotten Tomatoes se puede ver cómo la cinta Sicario tiene una puntuación del 91%, la cual es muy alta. Esta película se puede ver en la actualidad en las plataformas de streaming Prime Video y Netflix.

La película Sicario estuvo nominada también numerosos premios como a tres Óscar: el de Mejor Fotografía, el de Mejor Banda Sonora Original y el Mejor Montaje de Sonido. Además, este thriller recibió tres nominaciones a los BAFTA a Mejor Actor de Reparto, Mejor Fotografía y Mejor Banda Sonora Original.

Debido al éxito que tuvo la película Sicario, en 2018 se rodó una secuela titulada Sicario: El día del soldado que ya no dirigió Denis Villeneuve sino Stefano Sollima. Esta secuela se centró en los personajes que interpretaban los actores Benicio del Toro y Josh Brolin, aunque ya no estuvo en el reparto la actriz Emily Blunt.