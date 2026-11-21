Queda menos de un mes para que Vengadores: Doomsday llegue a los cines de todo el mundo. La expectación –como no podía ser de otra forma– está siendo brutal, y para prueba de ello, tan sólo hay que acudir a las cifras de tickets preventa logrados por Disney y Marvel: la reunión superheroica ha recaudado ya en la venta anticipada unos 150 millones de dólares. Un interés generado por el secretismo alrededor de su enigmático nuevo villano, el Dr. Doom, encarnado en la piel de Robert Downey Jr. (Iron Man en las películas anteriores) y por el reencuentro, siete años después, de varios personajes que no se ven las caras desde Vengadores: Endgame. Uno de los regresos más esperados es el de Chris Evans, quien cedió el escudo del Capitán América a su fiel amigo y compañero de batallas, Sam Wilson (Anthony Mackie).

El rol de Mackie ya ha protagonizado una serie y su propio largometraje, Capitán América: Brave New World, heredando el manto y liderazgo de los nuevos Vengadores. Pero ahora, con el regreso de Rogers… ¿Quién será el auténtico Capitán América en Doomsday? En unas declaraciones recientes, Evans ha querido dejar claro que su vuelta no está vinculada a recuperar el puesto del icónico defensor estadounidense.

Chris Evans, sobre recuperar el puesto de Capitán América en ‘Doomsday’: «Soy sólo Steve Rogers»

Uno de los primeros secretos revelados de la producción se reveló en uno de los teaser (adelantos breves) que el estudio mostró hace más de un año. En estas piezas breves, el equipo de marketing iba mostrando la incorporación de los héroes de vuelta al equipo de los Vengadores y cerraba cada anuncio con un texto que decía que dicho personaje “regresará en Vengadores: Doomsday”. Sin embargo, y en el caso del conocido como el “primer Vengador”, la frase no mencionó su anterior puesto en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel).

La cita decía lo siguiente: «Steve Rogers regresará en Vengadores: Doomsday». Recordemos que, tras los acontecimientos de Endgame, el “Capi” utiliza la máquina del tiempo para devolver las gemas del infinito a sus respectivas líneas temporales. Aunque también tomó una decisión importante. Quedarse con Peggy Carter (Hayley Atwell) y vivir una vida con ella, entregándole posteriormente en su versión ya anciana el escudo a un Wilson que no sabía muy bien qué hacer con tal responsabilidad.

Chris Evans ya le explicó a la revista Empire la postura de que en realidad vuelve como Steve Rogers y no como el Capitán América. Pero en un evento reciente, el actor norteamericano ha vuelto a incidir en esa postura, respondiendo a una persona del público que lo llamó «Capitán América»:

Chris Evans responds to someone calling him Captain America in public: “I’m just Steve Rogers now. Anthony Mackie is Captain America. Let’s just be clear about that.” (Source: kahlil.greene/IG) https://t.co/RbylczTFld — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 21, 2026

«Ahora solo soy Steve Rogers. Anthony Mackie es el Capitán América. Seamos claros al respecto».

¿Quién más aparece en ‘Vengadores: Doomsday’? ¿Cuándo llega la película a los cines españoles?

La lista de superhéroes que aparecerán en Vengadores: Doomsday es inmensa. La superproducción de los hermanos Russo vuelve a contar con Chris Hemsworth (Thor), Tom Hiddleston (Loki), Sebastian Stan (Soldado de Invierno), Letitia Wright (Suri) y Robert Downey Jr. (Esta vez, como Dr. Doom), aparte de recuperar a Los 4 Fantásticos (Pedro Pascal, Joseph Quinn, Vanessa Kirby y Ebon Moss-Bachrach) y la camada de los Nuevos Vengadores, liderados por Florence Pugh como Yelena Belova (Viuda Negra).

Por si esto no fuera poco, el proyecto trae otra vez al candelero a los mutantes de las cintas de la Fox, el casting de X-Men original formado por Ian McKellen como Magneto, James Marsden en la piel de Cíclope y, entre otros, a modo de actuación póstuma, la participación del eterno Patrick Stewart como el Profesor X.

Vengadores: Doomsday llegará a los cines de todo el mundo el próximo 17 de diciembre.