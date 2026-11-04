Un fichaje de autor para Marvel: la actriz alemana que tendrá un papel clave en ‘Vengadores: Doomsday’

Vengadores: Doomsday es la superproducción más gigantesca de la historia del género de los superhéroes. Supone el regreso de Robert Downey Jr. en el papel del villano Doctor Doom y también el regreso de la mayoría de estrellas que durante años han luchado codo con codo ante las grandes amenazas que asolaban a la Tierra. Desde el Capitán América (Chris Evans) hasta Thor (Chris Hemsworth), pasando por la presencia de Míster Fantástico (Pedro Pascal) y la participación de Yelena Belova, la nueva Viuda Negra (Florence Pugh). Pero, por si esta ristra de iconos de Hollywood no fuese suficiente, los principales rumores que rodean al proyecto apuntan a la participación de una actriz que lleva una década destacando en el cine de autor europeo.

Nos referimos a Sandra Hüller, la nominada al Oscar por Anatomía de una caída. En los mentideros de Hollywood se comenta que el rol de actriz alemana sería clave para el desarrollo dramático del nuevo y poderoso antagonista. No es, por otro lado, la primera vez que Hüller participa en un filme comercial. Sin ir más lejos, este año ha participado en Proyecto Salvación y en la reciente Digger. Combinando ambas con su continuo interés de seguir siendo un rostro referencial en el séptimo arte del viejo continente. Ahí está su Oso de Plata a la mejor interpretación femenina por la austriaca Rose y la ganadora de la mejor dirección en Cannes (ex aequo con La bola negra), la polaca Fatherland, de Pawel Pawlikowski. No obstante, su salto al UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) marca un antes y un después en la industria mediática e internacional de los grandes estudios.

¿Quién será Sandra Hüller en ‘Vengadores: Doomsday’?

Todavía no se ha hecho oficial; sin embargo, las informaciones que manejan algunos insiders de la meca del celuloide apunta a que Sandra Hüller podría encarnar a Cynthia von Doom, la madre del villano, o en su defecto, una de las brujas de Latveria que han aparecido en los carteles y tráilers promocionales, pero cuyo rostro todavía no ha sido revelado.

En los cómics de la Casa de las Ideas, Cynthia von Doom es una poderosa bruja que murió cuando el personaje de Downey Junior era un niño. Aunque le dio tiempo a transmitirle todos sus conocimientos de hechicería y formándolo para que se convirtiese en un futuro en una de las figuras más poderosas del UCM.

Cuando se publicó uno de los últimos materiales promocionales, pudimos ver a Doom contemplar un grabado de una mujer con un niño. Al instante pensamos en ellos como la mujer y el hijo de este. Ahora sabemos que ella podría ser su madre y el pequeño, una versión de sí mismo antes que los acontecimientos del Capitán América y los demás Vengadores terminasen destruyendo su realidad. Es más, uno de los objetivos principales del líder de Latveria siempre ha sido la de rescatar a su madre del averno.

¿Cuándo se estrena ‘Vengadores: Doomsday’?

Vengadores: Doomsday llegará a los cines de todo el mundo el próximo 17 de diciembre. Sólo en las entradas de preventa, la cinta ya ha recaudado más de 125 millones de dólares en todo el mundo.