‘Dune: Parte tres’: ésta es la duración que tendrá la épica despedida final de la trilogía de Timothée Chalamet

Queda poco más de un mes para que Dune: Parte Tres irrumpa como un gigantesco gusano en la cartelera navideña. En frente, tendrá a un rival tan complejo como Vengadores: Doomsday. Sin embargo, el cierre dramático de la trilogía dirigida por Denis Villeneuve es el reclamo perfecto para la legión de admiradores que ostenta la saga que adapta el universo creado por Frank Herbert y, aparte, cuenta con la exclusividad de una buena parte de las salas IMAX norteamericanas. Poco a poco, hemos ido conociendo algunos detalles de la deslumbrante apuesta audiovisual en la que veremos a Paul Atreides (Timothée Chalamet) reconvertido en villano. Ahora, a todos los datos de su equipo técnico, reparto, argumento y adelantos promocionales debemos sumarle la información revelada a través de la filtración de la cadena de cines estadounidenses, AMC Theatres: La despedida de Arrakis será la película más corta de toda la franquicia.

Estrenada en 2021, la primera entrega de la propiedad intelectual tuvo un metraje aproximado de 155 minutos (2 horas y 35 minutos), mientras que Dune: Parte Dos, estrenada en 2024, subió la apuesta con 166 minutos (2 horas y 46 minutos). Lo esperado, como casi siempre suele ocurrir con la despedida de la mayoría de las superproducciones blockbusters, era que Dune: Parte tres superase a ambas. No obstante, y aunque no se ha quedado demasiado lejos, el desenlace durará algo menos que la cinta primigenia. El tercer capítulo de Villeneuve tendrá una duración de 150 minutos (2 horas y 30 minutos).

‘Dune: Parte Tres’ será la más corta de la trilogía

Si atendemos a la extensión de las novelas, la reducción de tiempo no debería extrañar a los lectores de Herbert. Los dos primeros largometrajes versionan los acontecimientos del primer libro, el cual tiene casi 800 páginas en su edición española. Dune: Parte Tres adapta ‘El mesías de Dune’, cuya extensión narrativa se queda por debajo de la mitad del primer capítulo, con 304 páginas.

Pero eso no es todo; la tercera parte no es un apéndice narrativo que continúe directamente los acontecimientos de la secuela. Entre ellas existe un salto temporal de 17 años desde el aterrizaje de los Atreides en Arrakis. Paul se ha convertido en el líder de los Fremen y en el emperador de la galaxia, representando la viva imagen de una guerra santa que ha masacrado a millones de personas por todo el cosmos. La redención parece algo poco probable para el personaje de Chalamet y, tras su gobierno tiránico, todos parecen conspirar contra él, incluida su amante y gran amor, Chani (Zendaya).

¿Quién regresa al reparto? ¿Cuáles son los nuevos fichajes del elenco?

Aparte de Chalamet y Zendaya, Florence Pugh volverá con su rol de la princesa Irulan Corrino y nos permitirá ver, esta vez de forma prolongada, a Anya Taylor-Joy como la hermana de Paul, Alia. Vuelven además Javier Bardem, Rebecca Ferguson, Charlotte Rampling, Léa Seydoux y Josh Brolin. La historia recupera al personaje de Jason Momoa como Hayt, un clon creado a partir de los restos de Duncan Idaho, el aliado de los Atreides que se sacrificó para salvar al protagonista y a su madre en la primera película.

El fichaje de casting más llamativo de Dune: Parte Tres es el de Robert Pattinson, quien dará vida a Scytale, un peligroso cambiaformas que representará la principal amenaza para la hegemonía política de Paul.

¿Cuándo se estrena ‘Dune: Parte tres’?

Dune: Parte Tres llegará a los cines españoles el próximo 18 de diciembre. Según datos de Box Office Mojo, la película ya ha recaudado 25 millones de dólares en ventas anticipadas.