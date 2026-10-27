Nuevo tráiler de ‘Dune: Parte Tres’: Paul Atreides completa su transición a villano en el esperado final de la saga

Warner Bros. ha lanzado hace escasas horas el tráiler final de Dune: Parte Tres, el capítulo final de un Denis Villeneuve que se medirá de tú a tú con Vengadores: Doomsday en la taquilla. La ventaja parece del lado de la casa de las ideas, pero los fans de la ciencia ficción pueden impulsar a una tercera parte que parece que cumplirá de sobra con las expectativas económicas de la franquicia, dada su condición de fenómeno evento. Sin nada que envidiar a la nueva reunión superheroica de los hermanos Russo, la espectacularidad está del lado de la idea primigenia de Frank Herbert y, en este último material promocional, el giro de los acontecimientos es tan clarividente como una buena dosis de especia: Paul Atreides ya no es el héroe de Arrakis, ahora es el villano al que se debe derrocar.

Dune: Parte Tres vuelve a poner el foco en la figura del líder de los Atreides. Sin embargo, por primera vez vivimos un profundo salto temporal. Han pasado 17 años desde que el hijo de Leto recuperase Dune tras la traición del antiguo emperador y los Harkonnen. No obstante, Paul ya no posee la figura de un mesías redimido y su yihad de fieles ha librado en su nombre una guerra que ha sesgado la vida de millones de personas. Atormentado por visiones de una extinción inevitable, deberá enfrentar una conspiración mortal orquestada por las Bene Gesserit, los Tleilaxu y la Cofradía Espacial. Mientras Chani lidia con el rechazo a un imperio que no reconoce, el Camino Dorado exige que Paul, sin posibilidad alguna de redención, elija cuál es el sacrificio final: su humanidad o el caos absoluto.

Tráiler de ‘Dune: Parte tres’ revela la posición de villano de Paul Atreides

Para cualquiera que haya leído la saga de novelas, sobre todo ‘El mesías de Dune’, el giro transformador del heredero de los Atreides no supone ninguna sorpresa. Las dos anteriores entregas ya nos iban ofreciendo pistas sobre cómo la venganza y la supervivencia de Arrakis exigían la aceptación de verse transformado en un mesías religioso. Pero sus peores augurios se han cumplido. Paul es ahora un líder desalmado y frío y su guerra santa, aparte de causar un gran dolor en toda la galaxia, le ha granjeado no pocos enemigos.

Lo que más llamará la atención de los espectadores es el regreso de Duncan Idaho (Jason Momoa). El aliado de los Atreides murió en la primera entrega, sacrificándose para salvar a Paul y a su madre de los soldados de élite de los Harkonnen. Aunque en realidad, el rol vuelve bajo el nombre de Hayt, un ghola (clon biológico generado por los laboratorios de los Tleilaxu) que es entregado como supuesto regalo de paz.

Las otras dos grandes novedades son la aparición de Robert Pattinson como Scytale, un enigmático cambiaformas de los Tleilaxu, y Anya Taylor-Joy como Alia Atreides, la hermana menor de Paul que terminará siendo un pilar fundamental de la resistencia.

¿Cuándo llegará a los cines ‘Dune: Parte tres’?

En Dune: Parte tres, Hans Zimmer volverá a poner su talento al servicio de la banda sonora, mientras que Linus Sandgren sustituirá a Greg Fraiser en la fotografía. La película llegará a los cines de todo el mundo el próximo 18 de diciembre.