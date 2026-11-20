Siempre ha existido un debate acerca de cuándo empieza la Navidad. Para algunos llega con los primeros polvorones en los supermercados a finales de octubre; para otros, con los anuncios de perfumes en televisión o con los niños de San Ildefonso cantando el Gordo. Pero los madrileños lo tienen claro: aquí la temporada arranca cuando se pulsa el interruptor del alumbrado navideño de las calles de Madrid.

Este año, el alumbrado dará comienzo a la Navidad el próximo sábado 21 de noviembre a las 19:00 h. La plaza de Cibeles volverá a ser el escenario del encendido de las luces de Navidad de Madrid 2026. A modo de novedad, Carlos Latre conducirá una ceremonia que contará con actuaciones como Pastora Soler, el Coro Talía o jóvenes talentos del Teatro Real. Pero esto no es nada en comparación con lo que nos tiene preparado el Ayuntamiento de Madrid para este año:

1. Carlos Latre como maestro de ceremonias

El cómico y presentador Carlos Latre será el anfitrión del espectáculo del encendido de las luces de la capital. Un reto que asume con ganas e ilusión, donde estarán garantizadas la diversión y las risas para al menos poder combatir el frío con buen humor.

Este año, los encargados de pulsar este sábado el botón de encendido de las Navidades de Madrid serán cinco niños ceutíes, tres niños y dos niñas, como muestra de apoyo del Ayuntamiento a la ciudad autónoma.

2. Música en directo

Como hemos comentado con anterioridad, Pastora Soler, después de 30 años de éxitos, se encargará de poner música y ritmo al evento en la propia Plaza de Cibeles. La noche se entremezclará de sonidos con participantes de Crescendo: Creamos Ópera, un programa impulsado por la Fundación Amigos del Teatro Real, sumado a los jóvenes talentos.

3. Espectáculo de 500 drones

Como no podía ser de otra forma, desde el cielo se podrá apreciar el comienzo de la Navidad gracias a 500 pequeñas aeronaves que iluminarán la noche con una coreografía exclusiva sincronizada con la música e inspirada en iconos de la Navidad. Con la Cibeles de fondo, estos drones dibujarán hasta diez figuras navideñas.

4. Espectáculo pirotécnico en Cibeles

El encendido oficial de las luces de Navidad de Madrid contará también con un castillo de fuegos artificiales sobre el cielo de Cibeles. Este espectáculo pirotécnico pondrá el broche de oro a una noche en la que la música y la iluminación navideña compartirán protagonismo en uno de los enclaves más emblemáticos de la capital.

5. Un paseo por Madrid

Las luces de Madrid, aunque esparcidas, serán el foco turístico de miles de personas. Con un gran nacimiento junto a la Puerta de Alcalá, tres reyes magos gigantes en Colón y un muñeco de nieve transitable entre Bailén y la Plaza de España, las 14 millones de bombillas LED no habrán sido colocadas en vano.