El sorteo de los cuartos de final de la Liga de Naciones celebrado en la mañana del viernes ha deparado un nuevo duelo entre España y Francia. El reciente triunfo español en las semifinales del Mundial plantean el partido como una posible revancha de la selección gala. No comparte esta visión su técnico, un Zinedine Zidane que ha negado que el partido se afronte como «una revancha» y sí como un bonito reto con un «nuevo grupo» con el que empezó a trabajar en octubre.

La incorporación de la Liga de Naciones al calendario del fútbol de selecciones en Europa le permite al seleccionador galo afrontar su primera prueba de nivel el próximo mes de marzo. La derrota de España ante Inglaterra abocó a la vigente campeona del mundo a ser segunda de grupo y a medirse a uno de los ‘cocos’ en cuartos de final.

El destino ha vuelto a cruzar los caminos de ambas selecciones, como ya sucedió en los últimos tres años. Los tres duelos que protagonizaron en Eurocopa, Liga de Naciones y Mundial de manera consecutiva, todos ellos en semifinales, cayeron del lado español.

Zinedine Zidane tendrá ante sí el reto y la oportunidad de revertir esta dinámica que se produjo durante el final de la etapa de Didier Deschamps. El ex técnico del Real Madrid ha mostrado respeto por España, pero también confianza en las posibilidades de los suyos.

«Sabíamos que nos iba a tocar una gran selección. Será España, vigente campeona del mundo. Un equipo que conocemos bien, pero ya hemos realizado un primer análisis de sus últimos partidos. De todas formas, para llegar lejos en una competición hay que enfrentarse y eliminar a los mejores equipos», ha explicado Zizou sobre la selección española.

El técnico galo ha apostado por la continuidad de su nuevo grupo de jugadores, con los que ha sumado cuatro victorias, un empate y una derrota en sus seis primeros partidos al frente de los bleus. «Vamos a seguir de cerca a los jugadores que estuvieron con nosotros en noviembre y al resto para preparar la mejor convocatoria para este bonito reto», ha comentado Zinedine Zidane sobre una lista de 26 futbolistas que tendrá cerca de cuatro meses para elaborar. En el último parón, destacó la apuesta por Sael Kumbedi, futbolista que actualmente milita en la Segunda División de Alemania y que fue titular ante Turquía.

Zidane demanda compromiso a sus jugadores

Zidane ha vuelto a pedir compromiso a sus futbolistas de cara a esta eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Naciones ante España. «Sé que todos tienen partidos importantes con sus clubes y que no volveremos a reunirnos hasta dentro de cuatro meses. Sin embargo, estoy seguro de que mantendrán esta gran cita en un rincón de su mente para estar preparados en marzo», ha zanjado el seleccionador galo.

Tanto la ida, en Mestalla, como la vuelta, en territorio francés; se disputarán en el próximo parón internacional. Una fecha localizada entre las eliminatorias de cuartos y octavos de final de la Champions y que amenaza con mermar a Francia y otras grandes selecciones.