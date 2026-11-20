El Barcelona ha hecho oficial este viernes la renovación de Xavi Espart hasta el año 2030. La entidad azulgrana ha blindado a otra de las perlas de La Masía por cuatro años más. Una de las grandes revelaciones de la temporada en el club blaugrana hasta que una lesión contra el Real Madrid pausó su crecimiento.

Xavi Espart ha posado junto a Joan Laporta este viernes junto a una camiseta del Barcelona con el ‘2030’ en la espalda. El jugador formado en La Masia, en su primera temporada en el primer equipo, ha rubricado su continuidad en un acto celebrado en las oficinas del Camp Nou.

Espart se ha ganado un sitio en el primer equipo del Barcelona a base de trabajo, esfuerzo y calidad. Convenció a Hansi Flick con su fútbol y llegó a ganarse la titularidad tanto de lateral derecho como de lateral izquierdo. Aunque su origen es formando como mediocentro. En el Clásico de Liga del pasado 25 de octubre se lesionó y no volverá hasta primeros de 2027.

El sueño de Xavi Espart

«Quiero estar en el Barça toda mi vida. Llegar aquí es difícil, pero quedarse también. Mi sueño es construir mi carrera aquí, es el club de mi vida», comentó el lateral del Barcelona tras firmar su renovación.

«Me sorprendió un poco. Lo tomé como un cumplido. No quiero compararme con nadie, especialmente con Lahm, quien tuvo una carrera increíble. Pero me ayudó a sentir la confianza que el entrenador tiene en mí», señaló el canterano azulgrana sobre las palabras de Hansi Flick comparándolo con el defensa germano.

«Hansi es el míster, el que decide quién juega, y siempre he tenido la sensación de que me transmitía mucha confianza. Y creo que esa confianza que tiene en mí yo he sabido aprovecharla», explicó desde la Sala Comercial del Spotify Camp Nou, donde atendió a la prensa tras su renovación.

Lesionado en la sindesmosis del tobillo derecho, una dolencia que según los médicos debería tenerlo unas siete semanas de baja, Espart debería estar de nuevo disponible dentro de un mes, pero él prefiere no ponerse plazos.

«Las dos primeras semanas fueron jodidas, pero ahora me encuentro mucho mejor y tengo mejores sensaciones. Pero no quiero precipitarme, porque sé que es una lesión de la que te tienes que recuperar bien, y quiero volver igual o mejor de lo que estaba», reflexionó.

«Cuando me lesioné estaba en un buen momento, y eso también me ha dado la confianza de saber que puedo rendir», indicó Espart, quien destacó el papel de su familia, presente en la sala, y especialmente el de sus progenitores, en su progresión como futbolista.

«Mis padres siempre han estado a mi lado, apoyándome en todo. Y verlos aquí sintiéndose tan orgullosos de mí no tiene precio», comentó.