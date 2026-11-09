Zidane sorprende convocando a un futbolista de la Segunda División alemana con la selección francesa

Zinedine Zidane ha sorprendido con su último cambio en la convocatoria de Francia de cara al segundo parón de curso. El seleccionador ha llamado por primera vez a Saël Kumbedi, un lateral derecho de 21 años que milita en el Wolfsburgo, equipo que actualmente compite en la Segunda División alemana. El joven defensa, que inicialmente estaba citado con la selección sub-21, dará el salto directamente al combinado absoluto para incorporarse a la concentración de los bleus de cara a sus dos próximos compromisos de la fase de liga de la UEFA Nations League.

Su convocatoria llega tras la baja de última hora de Pierre Kalulu. El defensa de la Juventus sufrió una lesión en los isquiotibiales durante el encuentro que su equipo disputó el domingo frente a la Fiorentina y no podrá estar disponible para los partidos internacionales de noviembre. El cuerpo técnico francés confirmó que el jugador sufre una lesión en la pierna izquierda, por lo que permanecerá en Turín para recuperarse. Kalulu, de 26 años y cinco veces internacional, era una de las alternativas para el lateral derecho, posición en la que Francia también tiene la baja de Jules Koundé.

La elección de Kumbedi supone una anomalía en una gran selección como la de Francia. Con su convocatoria, el joven defensor se convierte en el primer futbolista que milita en una Segunda División en ser convocado por el combinado absoluto galo desde 2007, hace casi dos décadas. Para encontrar un precedente hay que remontarse a la temporada 2006-2007 y a una situación especial, cuando David Trezeguet y Jean-Alain Boumsong formaban parte de la Juventus tras su descenso administrativo por el Calciopoli.

Formado en la cantera de Le Havre, Kumbedi dio el salto al Olympique de Lyon en 2022. En el conjunto francés fue adquiriendo experiencia y llegó a disputar 62 partidos, incluidos cuatro en la Europa League. El defensor salió cedido al Wolfsburgo en 2025 y el club alemán terminó ejecutando la opción de compra en 2026 para hacerse definitivamente con sus servicios. Ahora, pese a competir en la segunda categoría del fútbol germano, Kumbedi ha conseguido escalar hasta la absoluta francesa.

La Francia de Zidane se mide a Italia y Turquía

El estreno de Kumbedi podría producirse durante los dos próximos encuentros de Francia en la Nations League. Los de Zidane visitarán a Italia este jueves 12 de noviembre en Milán, antes de recibir a Turquía el domingo 15 en Burdeos. El combinado francés llega a estas dos últimas jornadas de la fase de grupos como líder del Grupo A, después de sumar tres victorias y un empate en sus cuatro primeros partidos. Con la clasificación para los cuartos de final bien encaminada, la Francia de Zinedine Zidane tratará de asegurar el primer puesto y de continuar con la buena dinámica con la que ha iniciado su etapa al frente del combinado bleu.