Inglaterra convoca al hermano de Bellingham en una lista con Jude y Arnold

Jobe Bellingham, actual jugador del Borussia Dortmund y hermano de Jude Bellingham, es la gran novedad en la lista de Tuchel para los partidos que afronta Inglaterra en la fase de grupos de la Nations League. El hermano pequeño del jugador del Real Madrid tendrá la oportunidad de debutar con la selección absoluta la semana que viene, después de llevar años liderando la Sub-21.

Tuchel fue claro sobre el hermano de Bellingham: «Es el capitán de la Sub-21, así que creo que la puerta y el camino siempre deben estar abiertos para quienes ofrecen un rendimiento excepcional de forma prolongada; y eso es precisamente lo que ha hecho Jobe».

Hay más nombres nuevos en la lista del alemán. El también futbolista de la Sub-21 Josh King tendrá la oportunidad de disputar sus primeros minutos con la selección absoluta frente a Croacia o España. Tuchel además recupera a Declan Rice y a Djed Spence, y sigue sin contar con Cole Palmer, que parece que, de momento, no volverá a jugar con la selección.

El defensa del Arsenal Ben White regresa a una lista en la que no estaba desde marzo. También han sido llamados los futbolistas del Real Madrid Trent Alexander-Arnold y Jude Bellingham, y el extremo del FC Barcelona, Anthony Gordon. Bukayo Saka no entró en la convocatoria por lesión y Nico O’Reilly también se quedó fuera.

La selección inglesa afronta el último tramo internacional del año enfrentándose a Croacia el 12 de noviembre, y visitando a España en el Metropolitano el domingo 15, con la posibilidad de jugarse el liderato de grupo ante los de Luis de la Fuente.

Lista de Inglaterra

-Porteros: Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton & Hove Albion) y James Trafford (Leeds United).

-Defensas: Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Jarrad Branthwaite (Everton), Marc Guéhi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa y Ben White (Arsenal), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) y Djed Spence (Inter Milán)

-Centrocampistas: Elliot Anderson (Manchester City), Jobe Bellingham (Borussia Dortmund), Jude Bellingham (Real Madrid), James Garner (Everton), Josh King (Fulham), Myles Lewis-Skelly y Declan Rice (Arsenal).

-Delanteros: Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Eberechi Eze (Arsenal), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Anthony Gordon (FC Barcelona), Harry Kane (Bayern Munich), Rio Ngumoha (Liverpool) y Morgan Rogers (Chelsea).