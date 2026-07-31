Según una nueva clasificación, esta ciudad europea tiene la mejor calidad de vida del mundo, incluso por delante de Viena y Múnich

Por segundo año consecutivo, Deutsche Bank ha situado la ciudad de Luxemburgo en el primer puesto mundial en cuanto a calidad de vida en su informe «Mapping the World’s Prices» , por delante de otras 68 ciudades, entre ellas Copenhague, Ámsterdam y Viena. La clasificación tuvo en cuenta una amplia gama de categorías, como la seguridad, la atención médica e incluso el tiempo que se pierde en los desplazamientos al trabajo.

Luxemburgo mantiene el liderazgo gracias a la combinación de altos salarios, una elevada renta disponible tras pagar el alquiler, un transporte público completamente gratuito y una excelente calidad de los servicios. No obstante, también figura entre las ciudades más caras de Europa para comprar o alquilar una vivienda y contratar determinados servicios privados.

La ciudad europea con la mejor calidad de vida del mundo

Uno de los apartados más destacados del estudio es el índice de calidad de vida, que combina variables como el poder adquisitivo, la seguridad, el acceso a la sanidad, el coste de la vida, la relación entre el precio de la vivienda y los ingresos, el tiempo empleado en desplazamientos, la contaminación y el clima. Gracias a esta metodología es posible obtener una visión mucho más completa que la que ofrecen los rankings basados únicamente en los salarios.

En la edición de 2026, Luxemburgo vuelve a ocupar el primer puesto del mundo. La ciudad destaca por ofrecer un excelente equilibrio entre elevados ingresos, un mercado laboral sólido, bajos tiempos de desplazamiento y una elevada calidad de los servicios públicos. Aunque el coste de la vida es alto, el elevado poder adquisitivo de sus habitantes permite compensar gran parte de ese gasto, convirtiéndola en la ciudad con mejores condiciones generales para vivir.

La segunda posición corresponde a Copenhague, que mantiene su excelente reputación internacional gracias a su seguridad, su movilidad urbana, su apuesta por el transporte sostenible y unos niveles muy bajos de contaminación. La capital danesa continúa figurando entre las ciudades donde resulta más agradable vivir, incluso a pesar del encarecimiento de la vivienda registrado durante los últimos años.

En tercer lugar aparece Ámsterdam, una ciudad que destaca especialmente por sus reducidos tiempos de desplazamiento, la elevada calidad de los servicios públicos y un entorno urbano muy bien planificado. La capital neerlandesa ha logrado consolidarse entre las mejores del mundo gracias a una combinación equilibrada entre oportunidades laborales y bienestar general.

Completando las primeras posiciones del ranking figuran Viena y Múnich, ambas empatadas en el cuarto puesto. La capital austriaca continúa siendo una referencia mundial por la calidad de su sistema sanitario, su transporte público y sus bajos niveles de contaminación. Por su parte, Múnich experimenta una importante mejora respecto al año anterior gracias al incremento de su poder adquisitivo y al mantenimiento de unos elevados estándares de calidad urbana.

El ranking de calidad de vida del informe está compuesto por las 50 ciudades mejor clasificadas entre las 69 analizadas. Tras las 10 primeras posiciones, ocupadas por Luxemburgo, Copenhague, Ámsterdam, Viena, Múnich, Fráncfort, Helsinki, Ginebra, Zúrich y Edimburgo, la clasificación continúa con Melbourne, Oslo, Sídney, Auckland, Vancouver, Boston, San Francisco, Tokio, Praga y Estocolmo. También figuran Doha, Abu Dabi, Birmingham, Dubái, Montreal, Berlín, Toronto, Tel Aviv-Yafo, Seúl, Chicago, Lisboa, Ciudad del Cabo, Taipéi, Dublín, Varsovia, Bruselas, Riad, Singapur, Roma, Barcelona, París, Budapest, Johannesburgo, Nueva York, Londres, Kuala Lumpur, Los Ángeles y Atenas, que cierra el listado de las cincuenta ciudades con mejor calidad de vida del mundo en 2026, según Deutsche Bank Research.

Salarios

El informe también analiza cuáles son las ciudades donde los trabajadores reciben los salarios netos más elevados una vez descontados los impuestos. En este apartado, Zúrich conserva claramente el liderazgo mundial. Los elevados sueldos del mercado laboral suizo continúan situando a la ciudad por encima de cualquier otra gran economía desarrollada. Tras ella aparecen San Francisco, Ginebra, Boston y Nueva York.

Estados Unidos logra colocar cinco ciudades entre las 10 primeras posiciones del ranking, confirmando que continúa ofreciendo algunos de los sueldos más altos del mundo, especialmente en sectores tecnológicos, financieros y profesionales altamente cualificados. Chicago y Los Ángeles también aparecen entre las ciudades con mayores ingresos, mientras que Luxemburgo, Copenhague y Ámsterdam representan a Europa dentro del grupo de cabeza.

Sin embargo, Deutsche Bank advierte de que un salario elevado no siempre implica una mayor poder adquisitivo. Una vez descontado el gasto en vivienda, Zúrich mantiene el liderazgo mundial. La segunda posición corresponde a Ginebra, seguida nuevamente por San Francisco, Luxemburgo y Boston.

En cambio, el informe muestra cómo algunas ciudades que destacan por sus elevados salarios pierden muchas posiciones cuando se tiene en cuenta el precio de la vivienda. Nueva York es el ejemplo más llamativo: aunque figura entre las ciudades con mejores sueldos del mundo, desciende de forma considerable en el ranking de renta disponible debido al enorme coste de sus alquileres. Situaciones similares se observan en Londres, Hong Kong, Singapur, Los Ángeles o Dubái.