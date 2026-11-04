Vicente Vallés, sobre las elecciones del 29-N: «La primera prioridad de Pedro Sánchez es seguir gobernando, lógicamente, pero hay una segunda prioridad para él»

Se acercan de forma inminente el 13 de noviembre, día en el que dará comienzo de forma oficial la campaña electoral con motivo de la celebración de las elecciones generales del 29-N. Estas elecciones fueron impulsadas por el casi olvidado desahucio de Maricarmen y su posterior fallecimiento, y el rechazo del congreso de los dos decretos que propuso el PSOE para paliar la problemática en materia de vivienda.

Las crisis golpean al actual partido del gobierno que, según indican las encuestas, perdería el Gobierno de la nación por escándalos como la invasión de Ceuta, la gestión y accidentes ferroviarios y la corrupción del partido. Los representantes de los principales partidos están acudiendo a diversas entrevistas y medios para convencer al electorado y rescatar los votos de los indecisos. El periodista Vicente Vallés, quien lleva semanas analizando la precampaña, ha advertido de las posibles intenciones de Pedro Sánchez de cara al 29-N.

¿Qué hará el candidato que pierda?

Vallés indicó en el pasado programa de La Mesa que en las elecciones generales «no se puede descartar nada». «Cuando se ponen las urnas, puede pasar cualquier cosa. Hemos vivido situaciones de gran sorpresa», remarca.

El presentador de AtresMedia incidió en el hecho de que «aunque los sondeos, exceptuando el del CIS, estén dando una clara victoria de la suma de los partidos de derecha, lo que pase de aquí al 29 de noviembre es una incógnita». Van a ocurrir tantas cosas que no podemos prever que cualquiera de esas cosas imprevisibles puede darle un vuelco a la campaña y, por lo tanto, al desenlace».

En cuanto al futuro del dirigente del Partido Popular si perdía, Vallés tiene claro que es su «última oportunidad» para llegar a La Moncloa. «Lo normal, que no es España, una noche electoral tendría que tener dos noticias: quién gana y quién gobierna, y la segunda noticia es que el otro dimite», afirma.

¿Qué hará Pedro Sánchez?

Vicente Vallés augura un futuro bastante similar en los dos principales candidatos ante una derrota. «Lo normal en las democracias occidentales es que aquel que está en el poder, si lo pierde, lo deje», destacó. A pesar de una hipotética derrota, el actual presidente cree que su camino sería otro. «No creo que sea su intención. La primera prioridad de Pedro Sánchez es seguir gobernando, lógicamente, pero hay una segunda prioridad para él. Si no puede gobernar, que el PSOE consiga un buen resultado para frenar la apertura de un debate sucesorio dentro del partido», afirma.