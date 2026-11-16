Asraf perpetúa su estrategia de víctima tras ganar ‘Supervivientes’ y tacha a Isabel Pantoja de racista: «No me quiere por mi origen»

Hay quienes van a Supervivientes sólo a pescar, como si el ganador dependiera de un mayorista de Mercamadrid; quienes intentan cocinar un arroz infumable sin provocar una intoxicación masiva, como si el verdadero objetivo del programa fuera sobrevivir a la cena y no a la isla, y luego está Asraf Beno, que ha convertido el arte de hacerse el mártir de la carroña en una disciplina olímpica vitalicia.

Después de la victoria, cualquier ganador de Supervivientes sonríe a la cámara con carilla de anuncio de pasta de dientes y disfruta del maletín. Pero él no. Eso es subestimar la maquinaria dramática del personaje. Asraf necesita un drama diario con la misma urgencia que un político, un atril; y si el conflicto no existe, lo inventa, lo agita y lo adereza con una buena dosis de persecución universal.

La última función de su doctorado en el sufrimiento se pudo presenciar en el último debate de esta edición de Supervivientes, presentado por Sandra Barneda. El ganador protagonizó en el plató un cambio de registro digno de Jekyll y Mister Hyde. Del tono manso, sufridor y de cordero degollado al que tiene acostumbrada a la audiencia, pasó en cuestión de milisegundos a ponerse de uñas, con el colmillo retorcido y dispuesto a morder los tobillos a todo bicho viviente que se cruzara en su camino.

Aunque quien se llevó la peor parte fue Isabel Pantoja, su suegra. Asraf, de profesión (conocida) personaje de Telecinco, volvió a colocar en el disparadero a la tonadillera con acusaciones de sainete andaluz. Según el riguroso relato de Asraf, basado en sus abstractas sensaciones, la pesadilla de su vida es que Isabel Pantoja no lo acepta por ser de… Ceuta. Es decir, de España (aclaración para despistados).

Sus declaraciones las pronunció como si las hubiera ensayado frente al espejo con aplausos grabados, con ese manido recurso suyo de no quiero decirlo porque soy muy bueno, pero tengo que decirlo porque soy sincero: «Isabel Pantoja no me acepta porque no tengo dinero y por mi origen [marroquí]». Un mensaje milimétricamente calculado para activar el algoritmo de la lagrimita y hacer ver que la malvada tonadillera, desde Cantora, ha montado una cruzada personal contra él por una cuestión racista.

Si la tonadillera en su día le puso algún calificativo despectivo -como cuando le llamaba «garrapata» y le acusaba de aprovecharse de su hija-, seguramente respondía a la sospecha de que se dedicaba a vivir del cuento y de la polémica familiar de su mujer [Isa Pantoja, alias Isa Pi], y no tanto a un veto por su procedencia. De hecho, lo más seguro es que le veamos las próximas semanas pasearse por todos los platós de Telecinco estirando el chicle y hablando de Isabel Pantoja, tal y como ya ha hecho tiempo atrás para mantenerse en el candelero.

Tampoco la reina de la copla es una santa: la Pantoja, dejando de lado su innegable e imponente faceta artística, no destaca precisamente por ser un derroche de simpatía terrenal, ni la vecina más risueña de la comunidad de propietarios, ni alguien a quien apetezca invitar a una barbacoa un domingo por aburrimiento. Pero de ahí a colgarle el cartel de racista o xenófoba hay un trecho.

La jugada maestra del mártir Asraf empezó a hacer aguas por todas partes en cuanto pisó el plató y se topó con gente que tiene memoria histórica y no se traga el blanqueo de su papel de víctima. La tensión, que se podía cortar, saltó por los aires cuando el asunto salpicó a Alma Bollo. La hija de Raquel Bollo se vio desbordada mientras él pronunciaba estas palabras y sufrió un ataque de ansiedad por el que tuvo que abandonar el plató. A su vuelta, Sandra Barneda le pidió su opinión, pero ella declinó porque «nunca» ha hablado de su «familia en un plató». «Eso no me hace ni mejor ni peor, pero es mi postura», aclaró.

Aun con ese argumento de Alma Bollo, lejos de rebajar el soufflé dramático, Asraf sacó más las uñas, convencido de que hasta los bajones de tensión ajenos eran una conspiración judeomasonica contra su sagrada persona. También Yulen Pereira le paró los pies con argumentos de peso, al recordarle que él mismo ha estado vinculado al entorno de la tonadillera -siendo pareja de Anabel Pantoja-, que es negro, y que jamás se ha sentido discriminado ni apartado por cuestiones de raza u origen. Su intervención también molestó a Asraf, que sacó nuevamente la víctima que lleva dentro para gritar -con el tono de anoche y no el que ha tenido en el concurso- que estaba «invalidando» sus sentimientos.

Para rematar, hasta la mismísima Sandra Barneda le recordó un dato incontestable: por la vida de la artista han pasado otros yernos como Omar Montes, a quien la tonadillera adoraba y con quien jamás existió el pretendido veto cultural o de procedencia que Asraf agita como comodín. Dicho de otro modo: Isabel Pantoja, con sus mil y un defectos y sus dramas de sobremesa y de folclórica, se ha relacionado en su círculo con todo tipo de perfiles sin mirar jamás el DNI ni las costumbres de nadie.

Pero a Asraf le da exactamente igual la realidad, los datos empíricos o los hechos. Su guion predilecto, su zona de confort, es la de la eterna alma en pena acosada por un mundo malvado. El plató se quedó en un tenso silencio cuando pronunció las palabras «creo que no me acepta por mi origen», y cuando le dijeron que era grave acusar a Isabel Pantoja de racista, su respuesta fue «yo no he dicho que sea racista». ¿En qué se traduce entonces su mensaje? ¿En que Isabel Pantoja tiene fobia selectiva a ciertos códigos postales?

Da igual el reality en el que le toque bailar a Asraf: lo hizo antes, lo repite ahora y lo hará hasta el fin de los tiempos. Lo suyo no es ganar y dedicarse a disfrutar la victoria; es asegurarse de que, gane quien gane el dichoso cheque, la única, indiscutible e infatigable víctima de la galaxia siga siendo, por los siglos de los siglos, él. Y la estrategia, esta vez, le ha funcionado porque todos los concursantes cayeron en el juego del superviviente que se ha dedicado a sacar de quicio a toda la isla: la audiencia le compró el relato de la víctima que no existe. De primero de reality.