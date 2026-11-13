Asraf Beno, gran triunfador de ‘Supervivientes All Stars 3’: «Nunca pensé que iba a ganar»

Después de 64 días de aventura extrema, Asraf Beno, Omar Suárez, Víctor Janeiro y Yola Berrocal se han enfrentado al gran final de la tercera edición de Supervivientes All Stars. Asraf Beno ha sido quien se ha llevado el cheque de 50.000 euros en una final inédita desde Honduras en la que los cuatro han recibido la visita de sus seres queridos y han luchado en pruebas y por el voto del público hasta el final.

«No me lo creo. Nunca pensé que podía ganar este concurso», ha dicho Asraf llorando cuando Jorge Javier Vázquez ha dicho su nombre como ganador de Supervivientes All Stars 3.

El marido de Isa Pantoja se jugaba el triunfo junto a Yola Berrocal tras una gala en la que ambos han dejado atrás a Omar Suárez y a Víctor Janeiro.

Una final diferente y emotiva

Llama la atención que esta final haya sido en Honduras y no en el plató de Madrid, como suele ser habitual en el programa de Telecinco. Eso sí, ha sido una gala llena de grandes momentos y de emoción.

Los familiares de los finalistas han viajado hasta Honduras para acompañarlos en el desenlace de la aventura: Isa Pantoja, pareja de Asraf; Beatriz Trapote, esposa de Víctor; Mica, abuela de Omar; y Héctor, hermano de Yola.

El paso de Asraf por ‘SV All Stars 3’

La participación de Asraf Beno en Supervivientes All Stars 3 ha sido una de las más intensas y comentadas de la tercera edición del concurso. El marido de Isa Pantoja regresó a Honduras con la intención de demostrar que podía superar de nuevo las dificultades de la supervivencia y quitarse la espina de su anterior participación en el formato en 2018.

Desde el comienzo, Asraf dejó claro que estaba dispuesto a llegar hasta el final. Sin embargo, la convivencia no resultó sencilla. Las discusiones con algunos compañeros fueron aumentando a medida que avanzaban las semanas, especialmente con Rosa Benito, con quien protagonizó uno de los enfrentamientos más sonados de la edición.

A finales de octubre, Asraf tuvo que ser evacuado temporalmente de la playa por un problema de salud. Asraf sufrió fiebre alta, hipotensión y una infección de garganta que obligaron al equipo médico a intervenir. Después de recibir tratamiento y recuperarse, pudo regresar al concurso y continuar luchando por su permanencia.

Durante la última gala, recibió la visita sorpresa de Isa Pantoja, con quien protagonizó un emotivo reencuentro. El matrimonio pudo compartir unos minutos juntos después de más de dos meses de separación. Asraf también habló durante el concurso de sus deseos de ampliar la familia y volver a ser padre junto a ella.

En la gran final del 12 de noviembre, Asraf volvió a demostrar su capacidad competitiva. Después de superar la primera votación de la noche, se impuso a Yola Berrocal en el último gran juego de la edición, una victoria que dedicó a Albertito, el hijo mayor de Isa Pantoja.