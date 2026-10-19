Omar rompe su silencio en ‘Supervivientes’ sobre su intimidad con Anabel Pantoja: «Me hacía chiquito, no se casó enamorada y me humilló»

El paso de Omar Sánchez por el puente de las emociones en Supervivientes All Stars ha dejado una de las confesiones más crudas y mediáticas de esta edición del reality: la de su relato sobre su relación con Anabel Pantoja. Años después del comentado fin de su matrimonio, el canario ha roto su silencio en la gala de Conexión Honduras (Telecinco) sobre lo que realmente ocurrió entre él y la sobrina de Isabel Pantoja, y ha desenterrado los detalles de una boda abocada al fracaso. Además, ha desvelado cómo encajó ver a Anabel Pantoja rehacer su vida ante las cámaras.

La pareja comenzó su relación en 2018. «Me había enamorado completamente», ha confesado Omar. Tras cuatro años de consolidado noviazgo en los que fijaron su residencia en Canarias, decidieron dar el paso definitivo después del regreso de él de su primera etapa en Supervivientes.

Sin embargo, el sueño derivó en pesadilla. Al regresar del concurso, Omar sintió que la actitud de ella había cambiado y que su control sobre la relación era absoluto: «Yo me hacía chiquitito al lado de ella; siempre dirigía todo, sentía que no podía opinar nada». Además, el concursante ha explicado cómo se gestionó el enlace: «Ella dice que nos vamos a casar, pero nos vamos a casar como ella dice, en La Graciosa».

El 1 de octubre de 2021 celebraron su boda en la idílica playa de La Graciosa, en un ambiente tenso e inusualmente dramático. Sólo unos días antes había fallecido doña Ana, la matriarca del clan y abuela de Anabel. Aquella pérdida sumió a la familia en el caos: Kiko Rivera e Irene Rosales decidieron dar plantón a última hora, y dejaron a la pareja con un respaldo familiar mínimo. Según el propio Omar, aquel día tan convulso terminaron «solos»: «Las únicas personas de su familia que estuvieron fueron Asraf e Isa». Tan solo cuatro meses después de darse el sí, quiero, la pareja anunció su separación definitiva.

La verdad de la boda: «No se casó enamorada»

En su confesión durante la gala, el canario ha asegurado que él acudió al altar ciego de amor, pero que Anabel no sentía lo mismo: «A Anabel Pantoja yo me la creí y hoy en día pienso que todo era una farsa… Yo me casé locamente enamorado y creo que no ha sido honesta. No se casó enamorada de mí, siguió adelante por el qué dirán de la gente, por la televisión».

El concursante de Supervivientes All Stars ha recordado con amargura el momento en el que Anabel se marchó del domicilio conyugal, y ha destapado la conversación con la que se desmoronó todo su universo: «Cuando ella se va de la casa, me llama y me dice que va a contarlo, que se casó al 60% enamorada. Mi mundo se cayó. Me dejó en ridículo».

Además, ha añadido tajante unas palabras con las que acusa la falta de consideración de la que fue su pareja tras la ruptura: «Ella ya no estaba enamorada y decide romper. Ella nunca miró por mí, ni me pidió perdón por el daño que me hizo a mí. Mi familia lo pasó realmente mal y creo que se le faltó el respeto».

Sus encuentros previos a ‘Supervivientes’

Uno de los puntos más impactantes y reveladores de sus declaraciones ha sido el secreto confesado sobre lo que ocurrió justo antes de que Anabel pusiera rumbo a Supervivientes, donde conoció a Yulen Pereira. Aunque públicamente parecían distanciados, Omar ha desvelado que seguían teniendo encuentros íntimos y contemplaban la opción de reconciliarse: «La semana antes de que ella entrara a Supervivientes la pasamos juntos. Como si fuéramos pareja. Hablábamos para solucionarlo, nos liábamos y demás. Por eso yo mantenía la esperanza de volver». Sin embargo, en la isla surgió el romance entre ella y el esgrimista. Omar ha explicado la amargura que sintió en aquel momento al sentirse confundido: «Hablábamos, quedábamos como pareja, pero no llegábamos a un entendimiento. Crear falsas esperanzas a una persona que está enamorada es muy duro».

Omar Sánchez ha calificado aquel episodio como un duro golpe que lo destruyó anímicamente: «El daño que me hizo me rompió en pedazos. No salía de casa. Me ha perjudicado en muchas relaciones y creo que no lo merezco». Asimismo, ha puesto en duda los verdaderos sentimientos de la colaboradora hacia Yulen en aquel concurso, y ha confesado lo que ella le admitió tras su salida: «Cuando yo hablaba con ella, me decía que por Yulen no sentía lo mismo que sintió conmigo. Yo no lo entendía; si quieres a alguien, te esperas para no hacerle daño a esa persona… Y cuando sales, me reprochas cosas aunque ya tuvieras otra relación».

A pesar de todo el dolor acumulado, Omar ha concluido su intervención en el puente marcando una distancia definitiva: «Le tengo cariño, después de años nos llevamos medio bien, pero ya no es el amor de mi vida».