Chiqui golpea a Marta Peñate donde más le duele en ‘Supervivientes All Stars 3’: «Ya quisiera ser lo feliz que soy yo con mi hija»

El martes 13 de octubre, durante la gala de Tierra de nadie de Supervivientes All Stars 3, se vivió un momento más que incómodo entre Chiqui y Marta Peñate. La primera hizo un comentario sobre su familia que todos interpretaron como un ataque a Peñate por no poder tener hijos de momento con su marido, Tony Spina.

El pasado domingo se vio ya una gran discusión entre Chiqui , María Jesús y Marta Peñachete, capitana de equipos en esta edición del programa, aunque no sea concursante oficial (puede participar, pero no obtiene premio final, ya que lo consiguió el año pasado).

Durante las primeras semanas del concurso de Telecinco, la relación entre Ruiz, Peñate y Vhicquio ha sido muy tensa. Tanto que al final, el pasado domingo 11 de octubre, durante la gala en directo.

Almudena Martínez, alias Chiqui, le confesó a la presentadora en Honduras, María Lameda, sobre el acoso que sufrió durante su infancia debido a su físico. Aprovechó su tiempo en pantalla para aclarar que padece una enfermedad rara que también ha heredado su hija, lamentando el daño que le han hecho a lo largo de los años con ciertos calificativos despectivos.

Sin embargo, lo que más impactó a la audiencia fue la dura confesión de Chiqui sobre su pasado matrimonio. Entre lágrimas, relató que vivió un lustro de mucho dolor, tanto a nivel físico como psicológico. Explicó que soportó esa difícil convivencia pensando en el bienestar de sus hijas, una decisión de la que hoy se arrepiente profundamente. Antes de terminar, quiso mandar un mensaje de fuerza a todas las mujeres, pidiéndoles que no toleren nunca situaciones similares en sus relaciones.

Pero tras una gran discusión, el domingo, entre Chiqui y María Jesús contra Mata Pedeñate, las dos primeras han cargado duramente contra la que fuera ganadora de Supervivientes All Stars 3 y capitana de uno de los equipos de esta nueva edición.

En la penúltima gala de Supervivientes All Stars 3: En tierra de nadie. «. Vhiqui se ha referido de esta manera a Marta Peñate: «Ya quisiera ser ella la mitad de lo feliz que soy yo con mis hijas y mi familia».

Cuando en directo se le recordó a Peñate las palabras de Chiqui, se vino abajo y sintió que la atacaban por no haber sosegado ser madre de momento. Tras llorar un rato, Peñate dijo: «Ya le gustaría a ella (Chiqui) tener el marido que yo tengo, que me vale más que cualquier hijo.»