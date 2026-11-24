Antonio Tejado vuelve a situarse en el foco mediático, esta vez por un enfrentamiento familiar que, según la información difundida por Europa Press y recogida por 20minutos, habría tenido lugar hace unos días en Sevilla. En el incidente estarían implicadas su madre, María José García; su actual pareja, Samara Terrón, y su exmujer, Alba Muñoz, en presencia de la hija que ambos tienen en común, Emma.

La polémica llega en un momento especialmente delicado para Tejado. El andaluz está pendiente del juicio en el que se enfrenta a una posible condena de hasta 30 años de prisión por su presunta implicación en el violento asalto a la vivienda de su tía, la cantante María del Monte, y de Inmaculada Casal.

Según el relato atribuido a Europa Press, la influencer sostiene que la que fuera su suegra y la actual pareja de Tejado la insultaron y la amenazaron con agredirla utilizando un bastón. A raíz de lo ocurrido, habría decidido presentar una denuncia ante la Guardia Civil. Esta versión, sin embargo, es rechazada por la otra parte.

La madre de Tejado y Samara Terrón mantienen, según recoge la información, que no llegaron a bajarse del taxi en ningún momento cuando acudieron a recoger a la niña. Además, sostienen que habría sido Alba Muñoz quien las insultó y aseguran que, si finalmente se emprenden acciones legales contra ellas, se defenderán ante la justicia.

Las versiones sobre lo sucedido son contrapuestas y el episodio habría tenido lugar durante la recogida de la hija que tienen en común Tejado y Muñoz. Mientras tanto, Antonio Tejado continúa cumpliendo las medidas cautelares impuestas para permanecer en libertad provisional a la espera de la celebración del juicio por el asalto a la vivienda de María del Monte e Inmaculada Casal. Hace unos días acudió a los juzgados de Sevilla para firmar ante el juez, tal y como establecen esas medidas. A su salida, el andaluz evitó responder a las preguntas de los periodistas sobre el enfrentamiento entre su madre y Samara Terrón con Alba Muñoz. Permaneció en silencio ante la prensa y no quiso pronunciarse sobre las acusaciones cruzadas.

La escena se habría visto interrumpida por un hombre que, al increparle, le gritó: «¡Que te metan en prisión 20 años ya, mi alma, qué poca vergüenza!». Tejado no respondió al comentario, se puso el casco y se marchó en su moto, según el citado medio.

El nombre de Tejado vuelve a aparecer ligado a una controversia familiar y al procedimiento judicial pendiente. Por ahora, el enfrentamiento entre las mujeres de su entorno sigue marcado, por ahora, por relatos opuestos, mientras el proceso por el asalto continúa su curso y queda pendiente, por ahora, la celebración del juicio.