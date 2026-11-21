Sólo quedan unos días para dar la bienvenida al mes de diciembre y, con el descenso de las temperaturas, mantener la casa caliente se convierte en una de las principales preocupaciones de muchos hogares. La calefacción es nuestra mejor aliada, pero no sirve de nada si el calor se escapa por las ventanas. Ante esta situación, está ganando popularidad en redes sociales un truco tan sencillo como efectivo: utilizar papel film para mejorar el confort térmico. Aunque no ofrece los mismos resultados que una ventana con doble o triple acristalamiento, sirve como medida provisional para mantener la casa caliente.

La técnica consiste en colocar una lámina de plástico transparente en los puntos por los que se producen las corrientes de aire o extenderla sobre el marco interior para crear una barrera adicional. Precisamente, se calcula que por las ventanas se puede llegar a perder entre un 30 y un 35% de la temperatura de un hogar, en función de la calidad de sus materiales, su aislamiento y su instalación.

El truco del papel film para frenar las corrientes de aire

La medida que permite comparar el aislamiento de las ventanas es la transmitancia térmica (Uw): cuanto más bajo es este valor, menor es la cantidad de calor que atraviesa el cerramiento. En una ventana antigua de aluminio con un solo cristal, la transmitancia suele situarse alrededor de 5,7 W/m²K, lo que puede provocar que la zona cercana se note fría, aparezcan corrientes de aire y se forme condensación.

Si incorpora doble acristalamiento, el valor puede bajar hasta aproximadamente 3,8 W/m²K, aunque el marco seguirá siendo una superficie relativamente fría. Las ventanas de aluminio con rotura de puente térmico y doble vidrio bajo emisivo ofrecen un aislamiento superior, con valores habituales cercanos a 1,7 W/m²K. Por su parte, las de PVC con doble acristalamiento bajo emisivo pueden alcanzar alrededor de 1,4 W/m²K, mientras que los modelos de PVC con triple vidrio pueden situarse en torno a 1,0 W/m²K, por lo que proporcionan un mayor aislamiento y pueden resultar especialmente interesantes en zonas frías o fachadas muy expuestas.

El problema de las corrientes de aire es que provocan una sensación de frío muy desagradable. En consecuencia, solemos aumentar la temperatura de la calefacción para compensar la pérdida de calor, lo que supone un mayor consumo energético y, por tanto, un incremento en la factura de la luz o del gas.

En este contexto, el papel film se utiliza como una barrera física. Antes de empezar, lo primero y más importante localizar exactamente por dónde entra el aire, ya que no todas las ventanas tienen el mismo problema ni necesitan el mismo tipo de solución. En algunos casos, las filtraciones se producen en los laterales de las hojas; en otros, aparecen en la parte inferior, en las juntas o en los raíles de las ventanas correderas.

A continuación, se corta una tira de papel film y se coloca en el lugar adecuado. En las ventanas correderas, el plástico puede quedar sujeto por la presión de las piezas cuando se cierra la hoja, aunque hay que comprobar que no dificulte su movimiento ni deteriore los mecanismos.

Otra posibilidad consiste en utilizar una lámina transparente más grande para cubrir el marco interior de la ventana. Para ello, primero hay que limpiar y secar bien la superficie. Después, se coloca cinta de doble cara alrededor del perímetro y se extiende el plástico sobre ella, procurando que quede bien sujeto y sin arrugas.

El funcionamiento de este método se basa en reducir el intercambio de aire entre el interior y el exterior, limitando las corrientes de aire. Si, además, se instala sobre toda la abertura de la ventana, puede quedar una pequeña cámara de aire entre el plástico y el cristal. Ese espacio adicional mejora el aislamiento térmico, ya que el aire que permanece atrapado entre ambas superficies actúa como una barrera frente a la transferencia de calor.

Alternativas

El papel film no es la única opción para mejorar el aislamiento sin hacer obras. Una de las soluciones más sencillas consiste en instalar burletes adhesivos en los marcos. Estas tiras, que pueden estar fabricadas con espuma, goma o materiales similares, se colocan en las zonas de contacto entre la hoja y el marco para reducir los espacios por los que se cuela el aire. Su instalación es sencilla, aunque es fundamental elegir el grosor adecuado: si son demasiado gruesas, pueden impedir que la ventana cierre correctamente; si son demasiado finas, dejarán pasar el aire.

Otra posibilidad son las cortinas térmicas, fabricadas con tejidos gruesos y varias capas de materiales aislantes que ayudan a crear una barrera adicional frente al frío exterior. Su instalación es sencilla y permite mejorar el confort de las habitaciones, especialmente por la noche. Para conseguir un buen resultado, es recomendable elegir cortinas que cubran toda la superficie de la ventana y que lleguen prácticamente hasta el suelo