La Navidad ya se empieza a notar en todas las tiendas y, como cada año, una de las primeras cosas en las que pensamos es en cómo vamos a presentar la mesa para la Nochebuena o la comida del 25 de diciembre. Y no vamos a querer esperar a esas fechas para tenerlo todo y en especial la vajilla y más si apostamos por el modelo que Lidl tiene ahora a la venta en su bazar online y que ya se agota.

Se trata de la vajilla Navidad de Silvercrest, un set de 12 piezas de porcelana por 34,99 euros pensado para cuatro personas. Su diseño combina el blanco con motivos de copos de nieve en rojo, una estética sencilla pero muy reconocible en estas fechas y que recuerda a algunas colecciones de decoración de firmas de sobras conocidas. Además, no es una vajilla pensada únicamente para decorar sino que todas sus piezas pueden utilizarse en microondas y lavavajillas.

Colas kilométricas en Lidl por la vajilla de Navidad preciosa

Lidl ha puesto a la venta este conjunto de 12 piezas fabricado en porcelana feldespática. La composición está pensada para cubrir una mesa de cuatro comensales e incluye cuatro platos llanos, cuatro platos de postre y cuatro cuencos. El diseño es probablemente lo primero que llama la atención. Los platos tienen una base blanca con copos de nieve rojos distribuidos por la superficie y un fino borde también en rojo. Los cuencos mantienen la misma combinación, aunque en este caso los motivos aparecen concentrados principalmente en el exterior.

Su precio es de 37,99 euros aunque aparece ahora rebajada en el bazar online de Lidl por 34,99 euros, de modo que por poco dinero vamos a tener esta Navidad un servicio completo para cuatro personas, algo que puede resultar especialmente interesante para quienes quieren renovar la mesa en estas fechas sin comprar las piezas por separado.

Por qué recuerda a las vajillas de tiendas de decoración

Las colecciones navideñas de decoración suelen apostar cada año por colores muy reconocibles. El rojo, el blanco, el dorado y los tonos verdes vuelven a aparecer en platos, manteles, servilletas y cristalerías, aunque con diseños cada vez más sencillos. La propuesta de Silvercrest sigue precisamente esa línea. El fondo blanco deja bastante espacio libre y los copos rojos aportan el detalle festivo sin convertir cada pieza en un elemento excesivamente llamativo. De este modo, sobre una mesa de madera, con una mantelería blanca o acompañada de cubiertos dorados tal y como vemos en las fotos promocionales del producto, el resultado cambia bastante respecto a una vajilla de diario.

Qué incluye exactamente la vajilla navideña de Silvercrest

El set de esta vajilla está formado por cuatro platos llanos de 23,3 centímetros de diámetro, cuatro platos de postre de 19,7 centímetros y cuatro cuencos. Estos últimos tienen un diámetro de 15,8 centímetros, una altura de 5,8 centímetros y una capacidad útil de 500 mililitros. Los cuencos pueden utilizarse durante el desayuno, para cremas, sopas o incluso para colocar aperitivos durante la cena de Nochebuena o para una comida familiar. Por otro lado, los platos de postre, por su tamaño, también pueden servir para entrantes o pequeñas raciones, de manera que el conjunto da algo más de juego de lo que parece a primera vista.

Uno de los puntos prácticos está en el material. Las doce piezas están fabricadas en porcelana feldespática y pueden introducirse tanto en el lavavajillas como en el microondas. Esto evita uno de los problemas habituales de algunas vajillas decorativas de Navidad, que terminan utilizándose poco porque necesitan más cuidados o porque determinados acabados no permiten meterlas en el microondas.

Una vajilla pensada para sacar durante toda la Navidad

En estas fechas, muchas compras para la casa no responden sólo a una necesidad. También existe la intención de cambiar el ambiente antes de que lleguen las celebraciones y preparar poco a poco la mesa para las comidas con familiares y amigos. Una vajilla especial es una de las formas más sencillas de hacerlo porque no exige cambiar toda la decoración del comedor. Basta con combinarla con unas servilletas lisas, unas copas y algún detalle navideño en el centro de la mesa para conseguir un resultado diferente al de cualquier comida del resto del año.

En este caso, el diseño de copos rojos permite además mezclar las piezas con una vajilla blanca que ya tengamos en casa si se necesitan más servicios. No es necesario que toda la mesa sea idéntica para mantener la misma estética. Lidl vende este conjunto de Silvercrest por 34,99 euros y son doce piezas, por lo que sirve para cuatro personas y recordemos que tanto platos como cuencos admiten lavavajillas y microondas. De este modo, y con la Navidad cada vez más cerca, es uno de esos productos de temporada que tiene bastantes posibilidades de agotarse rápido.