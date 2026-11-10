Los clientes de Mercadona llevaban meses pidiéndolo y el supermercado de Juan Roig responde: ahora más tierno y con cambios

El Roscón de Reyes ya empieza a asomarse a los supermercados, y Mercadona ha adelantado la campaña con el regreso de una de sus variedades más golosas. El Roscón Bombón de Hacendado vuelve a las tiendas después de varios años fuera del surtido, tras las peticiones de clientes que querían recuperarlo. La novedad no es solo su vuelta: la cadena anuncia una receta renovada, una masa más tierna y una decoración diferente.

El resultado busca conquistar a quienes prefieren el chocolate a la fruta escarchada tradicional del roscón de reyes. Este roscón congelado combina una cobertura de cacao con dos rellenos: crema y un preparado a base de nata. Según la información difundida por Mercadona, también incorpora cambios en la textura y en la presentación. Se comercializa en una caja de 550 gramos y, según las informaciones publicadas tras su lanzamiento, cuesta 9,50 euros. Está disponible desde el 5 de noviembre, mientras que el surtido navideño completo de roscones de la cadena llegará a las tiendas el 3 de diciembre. Su formato exige planificar el momento de servirlo, ya que debe descongelarse antes de consumirlo.

El roscón que pedían los clientes de Mercadona

Así, este roscón bombón abre la temporada navideña con una propuesta distinta al roscón clásico, aunque mantiene el ritual de compartir un dulce asociado a la llegada de los Reyes Magos.

Qué lleva el Roscón Bombón de Mercadona

El Roscón Bombón presenta un baño de cacao y una decoración de chocolate, junto con un doble relleno que combina crema y preparado a base de nata. La compañía asegura que la receta se ha ajustado para conseguir una textura más tierna. Lo elabora Mercapastry, proveedor especializado que trabaja en sus instalaciones de Talamanca del Jarama, en Madrid.

Cuánto cuesta y cómo se prepara

La pieza pesa 550 gramos y se vende congelada por 9,50 euros, de acuerdo con las informaciones publicadas tras la vuelta de este esperado producto que gusta mucho más a los niños.

Para disfrutar de esta novedad, hay que tener en cuenta el tiempo de descongelación indicado en el envase. Las referencias publicadas señalan unas cinco horas en el frigorífico o aproximadamente una hora a temperatura ambiente. Como ocurre con cualquier producto congelado, conviene seguir las instrucciones del fabricante y no volver a congelarlo una vez descongelado.

La cadena de supermercados ha anunciado que el resto de sus roscones estará disponible al completo desde el 3 de diciembre cuando ya se aproximen las fiestas de Navidad.

La oferta incluirá variedades rellenas y sin relleno, además de una opción sin gluten y sin lactosa. La disponibilidad puede variar según las tiendas y las existencias.

El roscón de Reyes, una tradición que se reinventa

El roscón se asocia en España al Día de Reyes, el 6 de enero, cuando familias y amigos se reúnen para compartirlo como cierre de las fiestas navideñas. Su forma circular recuerda una corona, mientras que la fruta escarchada de las versiones clásicas aporta color.

Hoy existen recetas con nata, crema, trufa o chocolate, además de opciones sin relleno, que adaptan la tradición a gustos distintos.

La historia del dulce es más compleja que una única leyenda. RTVE recuerda que algunas explicaciones relacionan sus antecedentes con las Saturnales romanas, celebraciones en las que se compartían tortas dulces, aunque la forma actual y su asociación con los Reyes Magos evolucionaron con el tiempo. En este video publicado por CNN en español, puedes conocer más acerca de la tradición y la receta del Roscón de Reyes.

En muchas casas, el corte también forma parte del juego: dentro del roscón se esconden una figurita y un haba. Quien encuentra la figura puede ser coronado, mientras que a quien le toca el haba le corresponde, según la costumbre, pagar el dulce.

Las reglas pueden variar entre familias, pero ese ritual convierte el postre en una experiencia compartida, más allá de sus ingredientes o de la variedad elegida.

Una versión para los amantes del chocolate

La vuelta de este esperado producto de Mercadona, el roscó Bombón, responde, según la compañía, a las peticiones recibidas durante los últimos años.

Europa Press informó de que la nueva versión llega con doble relleno, cobertura de chocolate y una textura más tierna. Su propuesta se aleja del roscón más clásico, pero encaja en una tendencia de versiones cubiertas y rellenas, pensadas para quienes buscan un postre más intenso.

Como siempre, conviene revisar la etiqueta para conocer ingredientes, alérgenos y condiciones de conservación. El Roscón Bombón no sustituye la tradición: ofrece otra manera de celebrarla. Con su cobertura de cacao y sus dos rellenos, se suma a la variedad de dulces que cada año compiten por un lugar en la mesa navideña.