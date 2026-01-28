Llorca y Catalá aseguran la histórica llegada y exposición en Valencia de 220 obras del pintor Sorolla

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, y María José Catalá, alcaldesa de Valencia, la tercera ciudad de España, han rubricado este miércoles en el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid, el acuerdo que garantiza el traslado y exposición a Valencia de 220 obras del pintor Joaquín Sorolla. El documento se ha rubricado ante el director de la Hispanic Society of America & Library, Guillaume Kientz, en cuya sede se hallan ahora las obras, y ante la bisnieta del propio Sorolla, Blanca Pons-Sorolla.

La muestra se expondrá temporalmente en instalaciones expositivas de Valencia y, preferentemente, en el de la Ciudad. Pero, su sede permanente, será el denominado Palacio de Comunicaciones. Es decir, el antiguo palacio de Correos, que Ximo Puig mantuvo inutilizado. Ahora, Pérez Llorca y María José Catalá convertirán ese espacio en un lugar emblemático del arte en la Comunidad Valenciana y en Valencia. Y, también, en escenario del reconocimiento perpetuo de la ciudad al pintor Joaquín Sorolla.

Las primeras obras llegarán a Valencia antes del próximo verano. Y estarán divididas en tres lotes temáticos y se expondrán a lo largo de este 2026. Esos tres lotes son, uno, el de Sorolla español. Otro, el de Sorolla en Nueva York. Y un tercero, el de retratos ilustres.

El acuerdo de exhibición tiene una vigencia inicial de cuatro años. Si bien es prorrogable hasta 30. E incluye obras de la etapa de mayor prestigio y proyección del pintor valenciano, universalmente reconocido. La selección definitiva contará con la validación definitiva de Blanca Pons-Sorolla que a su condición de bisnieta del pintor suma la de ser una consumada especialista en su obra.

Hay que recordar que la Generalitat Valenciana firmó en julio de 2025 un acuerdo con la Hispanic Society Museum & Library (HSM&L) para situar la sede europea de citada entidad estadounidense en el Palacio de Comunicaciones de Valencia, con 220 obras de Joaquín Sorolla.

En referencia a todo ello, Pérez Llorca ha significado que la Comunidad Valenciana «está preparada para los grandes eventos» y capacitada, también, para albergar obras de este nivel, por lo que la colección «está en buenas manos».

Por su parte, María José Catalá ha destacado que Valencia «vuelve a estar en el mapa. Y lo está por la cultura, el patrimonio, la creatividad y la capacidad de emocionar». La alcaldesa de Valencia ha puesto también en valor que «damos un paso decisivo para que Sorolla vuelva a mirar al mar desde Valencia y para que su legado forme parte del presente y del futuro de la ciudad».

Blanca Pons-Sorolla ha sostenido que es «el momento del compromiso para trabajar por Sorolla y por Valencia». Y ha valorado que se trata de un proyecto «importante, ilusionante, bueno para todos y bueno para Sorolla».

Finalmente, Guillaume Kientz ha explicado que el de este miércoles es un acto «pequeño pero muy importante. La próxima vez que nos encontremos será ya con Sorolla, con sus obras, en Valencia, en su casa».