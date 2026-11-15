El estadio Metropolitano quitó por un día su bandera del Atlético de Madrid para sustituirla por una gigante de España. Con motivo del partido que pone punto y final a la fase de grupos de la Liga de Naciones, el coliseo rojiblanco quiso cambiar su habitual aspecto para motivar a los chicos de Luis de la Fuente en su duelo contra Inglaterra luciendo una enorme bandera de España.

Se espera que algunas de las principales autoridades del país acudan al palco presidencial encabezadas por el Rey Felipe VI o el presidente del Partido Popular Alberto Nuñez Feijoo. Todos ellos podrán disfrutar de una bandera gigante con la que España quiere proyectarse al mundo.