Liga de las Naciones: España-Inglaterra

Pubill se lesiona a los 19 minutos del España-Inglaterra y entra Pedro Porro

El lateral del Atlético de Madrid fue una de las novedades en el once de Luis de la Fuente en el Metropolitano

El seleccionador tuvo que cambiar el lateral derecho antes de que se cumplieran los veinte minutos de partido

Sigue en directo el España-Inglaterra

Pubill
Marc Pubill en el partido contra Inglaterra. (Getty)
Iván Martín

Marc Pubill se lesionó a los 19 minutos del España-Inglaterra en el Metropolitano. El lateral sufrió una dolencia en el tobillo que le impidió continuar y Luis de la Fuente dio entrada a Pedro Porro para ocupar su puesto en el costado derecho de la defensa.

Pubill había sido una de las novedades en la alineación de España para el partido que decide el liderato del grupo de la Liga de Naciones. Su lesión obligó al seleccionador a mover el banquillo en el primer tramo del encuentro.

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