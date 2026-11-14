Luis de la Fuente se moja en la comparación entre España e Inglaterra: «Me quedo con el modelo del fútbol español»

Luis de la Fuente compareció ante los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará a España con Inglaterra. El seleccionador español reivindicó el modelo del fútbol nacional por encima del inglés, defendió el valor de sus futbolistas y se mostró especialmente contundente al ser preguntado por el racismo en España. Además, el riojano dio por cerrada la polémica de los últimos días con Lamine Yamal, confirmó que el futbolista está en perfectas condiciones para jugar y dejó claro que su equipo tiene la ambición de seguir haciendo historia.

Una de las declaraciones más contundentes de De la Fuente llegó cuando fue preguntado por el racismo. El seleccionador español no titubeó a la hora de expresar su opinión sobre una cuestión que también abordó haciendo referencia a Inglaterra. «En España no hay racismo. Así de contundente. Exactamente igual que en Inglaterra. En España no hay racistas», afirmó.

En lo deportivo, De la Fuente confirmó que prácticamente todos sus futbolistas están disponibles para enfrentarse a Inglaterra, incluidos Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal, que ya se han incorporado a la concentración. La única preocupación del seleccionador en estos momentos es Alejandro Grimaldo. «Todos están bien para entrenar hoy y jugar mañana. El único que tiene un inconveniente es Grimaldo, que tiene gripe. No va a entrenar. El resto están en perfectas condiciones», explicó.

El riojano volvió a ser preguntado por toda la polémica que ha rodeado a Lamine Yamal durante los últimos días. De la Fuente quiso zanjar el asunto, aunque insistió en que le molestaron las informaciones que, a su juicio, no se ajustaban a la realidad. «No estoy enfadado por esto, pero me molesta cuando no se dice la verdad. Eso es natural. Dicho eso, Lamine está fantástico y el proceso lo volveríamos a hacer», aseguró.

El seleccionador también destacó el cariño con el que tanto el futbolista del Barcelona como Mikel Oyarzabal fueron recibidos por sus compañeros tras incorporarse a la concentración. «El recibimiento que han tenido tanto él como Mikel fue espectacular. Dos miembros más de nuestra familia juntos y felices de que estén así. No hay más, sólo era decir lo que no me gusta, que también tengo derecho», añadió.

Sobre la posibilidad de que Lamine Yamal salga de inicio contra Inglaterra, De la Fuente no quiso dar pistas, aunque dejó claro que el extremo está completamente recuperado y que no existe ningún impedimento físico para que sea titular. «Veremos si sale de titular, pero si sale es porque está en perfectas condiciones. Luego no sabes dónde te lleva el partido. Él está muy bien. Le ha venido bien quitarse dos viajes y está para jugar sin ningún problema», confirmó.

El seleccionador tendrá que realizar cinco descartes antes del encuentro contra el combinado inglés, algo que reconoció que es una de las partes que menos le gustan de su profesión. «Es cuestión de matemáticas y tengo que descartar a cinco jugadores. Es la parte más desagradable, tenerles que decir esta noche que no se van a vestir, pero forma parte de mi trabajo. Les trato siempre de la misma manera y se les da afecto y respeto. Hay otros jugadores que entran y ellos se quedan fuera, no hay más», explicó.

De la Fuente también puso en valor la magnitud del enfrentamiento entre España e Inglaterra, dos de las grandes potencias del fútbol mundial. El riojano elogió la evolución del fútbol inglés, aunque no dudó a la hora de decantarse por el modelo español. «Jugamos la primera contra la tercera. Yo me quedo con el modelo del fútbol español por encima del inglés, que es muy reconocido. La idea del modelo inglés, que ha evolucionado, me parece muy buena, pero hay que tener esos futbolistas», aseguró.

El técnico considera que ambas selecciones tienen unas características muy definidas que les permiten competir al máximo nivel desde estilos diferentes. «Nosotros no podríamos jugar como Inglaterra ni ellos como España. Es uno de los mejores partidos que se pueden ver en el mundo», afirmó.

De la Fuente también reflexionó sobre las diferencias que existen entre las grandes selecciones y la igualdad que impera actualmente en el fútbol internacional. «Hay muy poca diferencia entre las grandes. Cualquiera puede ganar entre los diez primeros del ránking FIFA. El que no vea que ambas selecciones están en la cúspide del fútbol mundial, pues difícilmente lo verá en otras circunstancias», señaló.

Una de las reflexiones más interesantes de la comparecencia llegó cuando el seleccionador fue preguntado por el valor de mercado de los futbolistas ingleses en comparación con los españoles. De la Fuente recurrió a Joan Manuel Serrat para reivindicar la calidad de sus jugadores. «Serrat decía que no hay que confundir valor y precio. Se puede pagar mucho por alguien, pero eso no quiere decir que sea tu valor real. A mí me sorprende muchas veces que los futbolistas españoles son baratísimos. Son los mejores jugadores del mundo», afirmó.

El seleccionador insistió en que las cifras que se manejan en el mercado no siempre reflejan la verdadera calidad de los futbolistas y aprovechó para reivindicar los éxitos del fútbol español durante las últimas décadas. «Cada uno en su mundo y en su mercado fija los precios. Pero soy muy prudente y tengo claro que no hay que confundir valor y precio. Inglaterra tiene una gran selección, grandes jugadores. Pero no es fácil ganar. Eso es lo que nos tiene que llevar a nosotros a valorar lo que hemos estado haciendo en este siglo. Es algo maravilloso y muy difícil. Pero Inglaterra siempre es una de las candidatas a ganar todo», añadió.

Más allá del potencial del rival, De la Fuente quiso poner en valor los 44 partidos consecutivos que acumula España sin conocer la derrota. El seleccionador considera que todavía existe margen de mejora y que el secreto para seguir ampliando los registros está en la ambición de sus futbolistas. «Veremos si alguien supera estos registros, pero hasta hoy es la selección del fútbol mundial que lleva más partidos invicta. Este equipo tiene mucha ambición. Nuestra obsesión es que el partido que jugamos es como si fuera el último. El margen de mejora aún es grande y vemos que se pueden seguir haciendo las cosas mejor», aseguró.

El riojano tampoco escondió su deseo de ampliar la espectacular racha de victorias consecutivas que acumula el combinado nacional. España buscará ante Inglaterra su decimotercer triunfo seguido. «Queremos ganar. Llevamos 12 partidos seguidos ganados y quiero el 13. El único objetivo mañana es ganar», sentenció.

De la Fuente tampoco considera que necesite enfrentarse a Inglaterra para conocer el verdadero nivel de su equipo, aunque celebró la posibilidad de medirse a un rival de tanta entidad. «Esa idea de ver dónde te encuentras sucede cuando has podido tener muchas expectativas y luego no ganas nada, pero sí es verdad que en estos cinco partidos la exigencia que nos han impuesto todos los rivales ha sido máxima. Bendita exigencia. Este partido lo vemos como el último que vamos a jugar, no hay más», explicó.

El seleccionador también fue preguntado por las alternativas que maneja en el centro del campo, donde cuenta con futbolistas de enorme calidad. Pese a destacar el talento de Pedri, el riojano aseguró que tiene plena confianza en cualquiera de los jugadores que pueda ocupar esa posición. «Está Pedri, que es un talento, pero tenemos muchos futbolistas para este puesto. También están otros. A cualquiera de los que pongamos es que son muy buenos y no nos vamos a equivocar», señaló.

De la Fuente también volvió a reivindicar la unión que existe dentro del vestuario de la selección española y puso como ejemplo a Ander Barrenetxea para explicar la relación que mantienen los internacionales, más allá de lo estrictamente futbolístico. «Esa es la fortaleza de este grupo. Tenemos un sentimiento de familia que es lo que nos une. Lo nuestro es mucho más. Nos queremos y hablamos de muchas cosas. Cuando alguien pasa un momento duro, como Barrenetxea, transmite alegría. Eso marca el carácter de este grupo, la familia», afirmó.