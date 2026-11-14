Tuchel se defiende de la polémica del racismo antes de jugar contra España: «La prensa crea confusión por nada»

Thomas Tuchel compareció ante los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará a España con Inglaterra y quiso zanjar toda la polémica que se ha generado en las últimas horas por sus declaraciones sobre el racismo. El seleccionador inglés aseguró que sus palabras habían sido malinterpretadas y señaló a la prensa por generar una controversia que, a su juicio, no tiene ningún sentido. En lo deportivo, el alemán se deshizo en elogios hacia el combinado dirigido por Luis de la Fuente, al que considera prácticamente invencible, aunque se mostró convencido de que los suyos tienen argumentos para acabar con la espectacular racha de los españoles.

Tuchel quiso aclarar desde el primer momento sus palabras sobre el racismo en España, un asunto que también había estado presente en la comparecencia de Luis de la Fuente. El entrenador alemán negó haber acusado de racista a la afición española y explicó que simplemente había hecho referencia a los protocolos existentes en caso de que se produzca algún incidente. «Nunca he dicho que haya racismo en España, sólo dije de manera educada que si se produce algún episodio, existe un protocolo», aseguró.

En Inglaterra se ha hablado mucho durante los últimos días de los episodios racistas que se produjeron en el Santiago Bernabéu en el año 2004, cuando Luis Aragonés era seleccionador nacional, o de los recientes cánticos de «musulmán el que no bote» que se escucharon en Cornellá durante el amistoso entre España y Egipto, por los que fue sancionada la Federación Española de Fútbol.

El seleccionador inglés lamentó que sus palabras hayan generado semejante revuelo y defendió que el fútbol es un lugar en el que conviven personas de diferentes procedencias. «Es muy importante aclararlo. No he hablado de racismo en España. Un vestuario es un sitio con menos racismo del mundo. La prensa crea confusión por nada», afirmó.

Tuchel también dejó claro que confía en que no se produzca ningún incidente durante el encuentro y que espera que la afición española se dedique a animar a su selección. «Siempre espero un ambiente de respeto, espero que la afición apoye a su equipo. Será una sorpresa si pasa. Soy el primero en levantarme ante este tipo de actos. Si sucede, hay un protocolo y ya está. Veremos un ambiente deportivo y el fútbol unirá a la gente, que es lo que hace mejor», explicó.

En lo estrictamente deportivo, el seleccionador inglés espera un partido «espectacular, emocionante» entre dos de las mejores selecciones del mundo. Tuchel es consciente de la dificultad que supone ganar al combinado dirigido por Luis de la Fuente, aunque recordó que Inglaterra ya estuvo cerca de hacerlo en el encuentro disputado en tierras inglesas. «España es casi invencible, pero casi los ganamos en Wembley», afirmó.

El alemán también reivindicó el nivel de sus futbolistas y celebró que Inglaterra ya haya conseguido su clasificación para los cuartos de final de la Liga de Naciones. «Mis jugadores juegan en las mejores ligas, los mejores campeonatos, pero tienes que estar atento para ir al límite. Nos hemos clasificado para los cuartos de final y estamos muy contentos», aseguró.

Tuchel tiene claro que una de las claves para ganar a España pasa por mejorar defensivamente respecto al encuentro disputado en Wembley. El entrenador inglés quiere evitar que los futbolistas españoles superen con facilidad la primera línea de presión de su equipo y le obliguen a defender cerca de su portería. «En los momentos cruciales les dejamos tener ocasiones claras. Tenemos que defender mejor en nuestro propio campo, no debemos dejar que España rompa nuestra presión, nos obligue a echarnos atrás», explicó.

«Es un partido muy complejo y necesitamos rendir muy bien, de principio a fin, para tener opciones de ganar. Si leo bien las señales del partido, será un gran partido», añadió el seleccionador inglés.

Uno de los grandes argumentos de Inglaterra para acabar con la imbatibilidad de España es Harry Kane. Tuchel se deshizo en elogios hacia su capitán, al que considera mucho más que un goleador por todo lo que aporta al juego de su equipo. «Es crucial. No es sólo nuestro máximo goleador, es un Balón de Oro, un líder, un modelo, una figura en la que podemos confiar. Ayuda a conectar diversas partes del juego, participa muchísimo para llevar el juego del campo propio al contrario», destacó.

El alemán también aprovechó para reivindicar las posibilidades de Inglaterra de volver a conquistar un gran título a nivel de selecciones. «Es clave. Creo firmemente que podemos ganar un gran torneo y no he dejado de creer en ello», aseguró.

Tuchel también quiso poner en valor el trabajo que está realizando Luis de la Fuente al frente de la selección española. Más allá de su capacidad ofensiva, el alemán destacó la solidez defensiva de España y lo trabajado que está el combinado nacional. «Tienen mucha confianza, con una racha imbatida. Es increíble cómo defienden. Si le das una ocasión, tienen un portero de primer nivel mundial. Lo tienen todo automatizado, es un equipo muy estable», señaló.

El seleccionador inglés también fue preguntado por Lamine Yamal, que estará a disposición de Luis de la Fuente después de perderse el encuentro contra República Checa. Tuchel calificó al futbolista del Barcelona como «uno de los mejores del mundo» y aseguró que sus jugadores están «preparados para enfrentarnos a él».

El alemán insistió en la necesidad de que Inglaterra no cometa errores defensivos ante un equipo con tanta calidad ofensiva como España. «Cuando debemos defender en bloque bajo podemos mejorar y tener paciencia. No podemos dejar ningún hueco ante un rival como España», afirmó.