De la Fuente responde y pone a Tuchel en su sitio: «En España no somos racistas»

Luis de la Fuente fue contundente a la hora de responder a Thomas Tuchel en la previa del encuentro que enfrentará a España e Inglaterra este domingo en el Metropolitano. El seleccionador nacional salió en defensa de nuestro país después de que su homólogo inglés anunciase que recordará a sus futbolistas el protocolo antirracismo de la UEFA antes de medirse a los campeones del mundo. «Se lo dices a Thomas, que en España no hay racismo. En España no somos racistas, como en Inglaterra tampoco», aseguró el técnico riojano.

Todo nació tras la victoria de Inglaterra ante Croacia en Wembley. Tuchel fue preguntado por los periodistas británicos sobre el regreso del combinado inglés a Madrid 22 años después de los lamentables episodios racistas que se produjeron en el Santiago Bernabéu en 2004. El entrenador alemán explicó que dedicará cinco minutos a recordar a sus jugadores cómo deben actuar ante un posible episodio de racismo, aunque también reconoció que no espera ningún incidente en el Metropolitano.

De la Fuente no necesitó extenderse demasiado para defender a España. El seleccionador nacional rechazó que se pueda señalar a todo un país por comportamientos individuales absolutamente condenables, al igual que tampoco tendría sentido hacerlo con Inglaterra por los episodios de racismo que se han producido en el fútbol británico. Una respuesta tan contundente como elegante en la que el riojano evitó entrar en una guerra dialéctica con Tuchel.

La realidad es que el Metropolitano vivirá este domingo una auténtica fiesta del fútbol español. La afición se ha volcado con los campeones del mundo y abarrotará el estadio para despedir un año inolvidable para la selección española. Habrá un gran mosaico en las gradas, Fernando Torres será uno de los invitados especiales y miles de aficionados animarán a los de Luis de la Fuente. Una fiesta en la que el fútbol debe ser el único protagonista.