«De Madrid a las Estrellas»: el Metropolitano abrazó a sus campeones del mundo con la presencia del Rey en el palco

Fernando Torres volvió al césped del Metropolitano y el estadio entero se tiñó de rojo y amarillo. Antes de que España e Inglaterra se jugaran el liderato de su grupo en la Liga de Naciones, la Selección despidió un año histórico junto a su afición. Hubo un mosaico con la bandera de España, un tifo dedicado a las dos estrellas, un reencuentro entre los campeones del mundo de 2010 y los de 2026 y la presencia de Su Majestad el Rey en el palco de honor. La demanda de entradas ya había dado la medida de la expectación. Habría bastado para llenar tres veces el estadio del Atlético. okdiario.com

Fernando Torres volvió a casa

El Niño fue uno de los protagonistas de la previa. Salió al césped acompañado por Iker Casillas y Fernando Llorente, dos compañeros de la España que levantó la Copa del Mundo en Sudáfrica. Para Torres, el escenario tenía un significado propio. Volvió a la casa del Atlético en una celebración que también remitía a aquel gol contra Alemania en la final de la Eurocopa de 2008. Los tres compartieron la ceremonia con la generación que añadió la segunda estrella a la camiseta de España.

Las dos generaciones quedaron representadas en un gran tifo con el lema «De Madrid a las Estrellas». La Selección volvió a ofrecer la Copa del Mundo a su afición, como ya había hecho en Sevilla y Oviedo. Después llegó el himno nacional, interpretado por la banda de música de la Policía Municipal de Madrid, con las gradas convertidas en una bandera de España.

La fiesta empezó al mediodía

La explanada norte del Metropolitano abrió sus actividades a las 12:00 horas. Allí, los aficionados pudieron acercarse a los trofeos de la Selección mucho antes de que se abrieran las puertas del estadio a las 19:15. También hubo sitio para los campeones más jóvenes. La selección española sub-15 compartió con la grada el trofeo conquistado en el Mundial de su categoría.

La jornada reservó un momento para el recuerdo. Con la entrega de dos ramos de flores, el Metropolitano rindió homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Urda y a Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife fallecido recientemente. Fue el momento más emotivo de una previa en la que, antes de que rodara el balón, hubo espacio para celebrar, recordar y reunir a dos generaciones que cambiaron la historia de la Selección.