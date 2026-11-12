Alba Carrillo y su vínculo con el PP: ayudó a preparar propaganda electoral de Aznar antes de ser «muy roja»

Sea como fuere, lo cierto es que preparar propaganda electoral no implicaba necesariamente formar parte del partido que la promovía. En las campañas políticas, el ensobrado podía quedar en manos de militantes o simpatizantes, pero también de empresas externas y agencias que se encargaban de organizar los envíos y contratar personal para llevarlos a cabo. No hay constancia de que Alba Carrillo ni su madre, Lucía Pariente, estuvieran afiliadas o militaran en el Partido Popular en aquel momento. De hecho, el testigo con el que ha hablado COOL plantea que Alba podría estar vinculada ya entonces a alguna agencia o empresa que colaborase en este tipo de encargos, una posibilidad que explicaría su participación sin que ello supusiera necesariamente una relación directa con el partido. Sin embargo, no ha podido identificar a ninguna compañía ni precisar cómo llegaron madre e hija a aquel trabajo.

Pero lo que sí permite conocer el contexto de aquella campaña es la documentación oficial sobre el volumen de sobres que se encargaron y las empresas que participaron en su fabricación. La dimensión de aquella campaña queda reflejada en un documento de la antigua Comisión Nacional de la Competencia (CNC), publicado en 2013. En él aparece un pedido del Partido Popular para las elecciones generales de marzo de 2000: 15.125.000 sobres destinados a enviar propaganda electoral. El documento señala que TOMPLA se encargó de fabricarlos y que la factura debía emitirse a nombre de UNIPAPEL Transformación y Distribución. También recoge el precio acordado: 2.285 pesetas por cada millar de sobres, con una bonificación de 170 pesetas, más IVA. El pedido aparece identificado con una descripción muy clara: «ELECCIONES GENERALES MARZO 2.000. PEDIDO DESTINO P.P.».

La resolución de la CNC investigaba precisamente los acuerdos entre varias empresas fabricantes de sobres para repartirse los encargos y fijar precios. En el caso de la propaganda electoral del PP, TOMPLA y UNIPAPEL se repartieron la fabricación al 50% entre 1995 y 2004. A partir de ese año, UNIPAPEL pasó a producir el 55% y TOMPLA el 45%.