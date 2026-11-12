Alba Carrillo y su vínculo con el PP: ayudó a preparar propaganda electoral de Aznar antes de ser «muy roja»
Alba Carrillo y su madre participaron en la preparación de propaganda electoral del Partido Popular en el año 2000
Ambas colaboraron introduciendo programas electorales en sobres, aunque no consta que estuvieran afiliadas al partido
Una resolución de la antigua Comisión Nacional de la Competencia recoge que el PP encargó 15.125.000 sobres para aquella campaña
Alba Carrillo nunca ha escondido sus convicciones políticas. La modelo y colaboradora televisiva se ha posicionado públicamente contra la ultraderecha, ha reivindicado la defensa de los derechos sociales y se ha definido en varias ocasiones como «muy roja». Sin embargo, mucho antes de expresar abiertamente sus ideas, la colaboradora participó en una campaña electoral del Partido Popular: Alba ayudó a su madre, Lucía Pariente, a preparar propaganda electoral del PP durante las elecciones generales de marzo de 2000, en las que José María Aznar concurría por segunda vez como candidato a la Presidencia del Gobierno. Un episodio poco conocido de su adolescencia que adquiere un matiz especialmente curioso al compararlo con su discurso político actual y que COOL recupera ahora junto a la documentación oficial que permite conocer la dimensión de aquella maquinaria electoral.
La historia tuvo lugar en el barrio del Pilar, en Madrid, donde residía entonces la familia de Alba. Lucía Pariente recibió el encargo de preparar los envíos de propaganda electoral del PP, una tarea en la que también participó su hija. El trabajo consistía en introducir los programas electorales de la formación en sobres, uno a uno, para confeccionar los paquetes de publicidad que posteriormente se enviarían a los ciudadanos. Ambas recibieron varias cajas con todo el material y tenían que dejarlo preparado antes de la mañana siguiente. Ante el elevado volumen de trabajo, recurrieron a otros vecinos del barrio para que les echaran una mano y poder terminar a tiempo. A quienes colaborasen les ofrecieron 5.000 pesetas (30,05 euros), según recuerda uno de los residentes que conoció de primera mano aquel episodio. «Nos pidió ayuda porque tenía muchísimo trabajo y debía dejarlo terminado para la mañana siguiente. Había varias cajas llenas de material. Se trataba de meter los programas electorales en los sobres, uno por uno», cuentan.
La participación de Alba Carrillo en la preparación de propaganda electoral del Partido Popular contrasta con las ideas políticas que defiende actualmente. No obstante, la propia colaboradora ha reconocido que creció en un entorno familiar muy conservador, por lo que aquel vínculo con la formación de entonces no resulta tan ajeno al contexto en el que pasó su infancia y adolescencia. En una entrevista, Carrillo explicó que su familia tenía una marcada tradición militar y que la mayoría de sus tíos eran de derechas. «En general, casi todos mis tíos son militares», recordó, antes de señalar que la siguiente generación había tomado un camino ideológico diferente y había salido «bastante rojilla». También habló de su madre, Lucía Pariente, a quien definió como «muy de derechas», aunque aseguró que sus posiciones habían cambiado con el paso de los años gracias a su influencia: «Se ha trasladado gracias a mí».
Alba Carrillo, en la maquinaria electoral del PP
Sea como fuere, lo cierto es que preparar propaganda electoral no implicaba necesariamente formar parte del partido que la promovía. En las campañas políticas, el ensobrado podía quedar en manos de militantes o simpatizantes, pero también de empresas externas y agencias que se encargaban de organizar los envíos y contratar personal para llevarlos a cabo. No hay constancia de que Alba Carrillo ni su madre, Lucía Pariente, estuvieran afiliadas o militaran en el Partido Popular en aquel momento. De hecho, el testigo con el que ha hablado COOL plantea que Alba podría estar vinculada ya entonces a alguna agencia o empresa que colaborase en este tipo de encargos, una posibilidad que explicaría su participación sin que ello supusiera necesariamente una relación directa con el partido. Sin embargo, no ha podido identificar a ninguna compañía ni precisar cómo llegaron madre e hija a aquel trabajo.
Pero lo que sí permite conocer el contexto de aquella campaña es la documentación oficial sobre el volumen de sobres que se encargaron y las empresas que participaron en su fabricación. La dimensión de aquella campaña queda reflejada en un documento de la antigua Comisión Nacional de la Competencia (CNC), publicado en 2013. En él aparece un pedido del Partido Popular para las elecciones generales de marzo de 2000: 15.125.000 sobres destinados a enviar propaganda electoral. El documento señala que TOMPLA se encargó de fabricarlos y que la factura debía emitirse a nombre de UNIPAPEL Transformación y Distribución. También recoge el precio acordado: 2.285 pesetas por cada millar de sobres, con una bonificación de 170 pesetas, más IVA. El pedido aparece identificado con una descripción muy clara: «ELECCIONES GENERALES MARZO 2.000. PEDIDO DESTINO P.P.».
La resolución de la CNC investigaba precisamente los acuerdos entre varias empresas fabricantes de sobres para repartirse los encargos y fijar precios. En el caso de la propaganda electoral del PP, TOMPLA y UNIPAPEL se repartieron la fabricación al 50% entre 1995 y 2004. A partir de ese año, UNIPAPEL pasó a producir el 55% y TOMPLA el 45%.