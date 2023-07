Lucía Pariente estalla contra Jorge Javier Vázquez tras ganar la demanda: “¿Sabes dónde estás? También fuera”

Hace tan solo unos días se supo que Lucía Pariente, madre de Alba Carrillo, había ganado de nuevo el juicio a Zeppelin TV por despido improcedente. Y todo como consecuencia de un fortísimo enfrentamiento en el plató de Secret Story, reality de Telecinco, con el presentador Jorge Javier Vázquez.

Recordemos que Lucía Pariente, a finales de 2021, denunció a la productora por despido improcedente. La madre de Alba Carrillo ganó de forma parcial, donde se condenó a Zeppelin TV a pagar 6.469,32 euros a la exconcursante de Secret Story, tal y como dieron a conocer los compañeros de Vertele.

Como no podía ser de otra manera, la productora decidió recurrir. Aproximadamente un año después, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha vuelto a dar la razón a Lucía Pariente. A pesar de todo, todavía podría esperar a que esa indemnización llegase, en caso que la productora vuelva a recurrir, esta vez ante el Supremo.

La tensa discusión entre Lucía Pariente, luego de denunciar la presencia de un bolígrafo en el set de «Secret Story», que desencadenó en su despido del plató, por parte de Jorge Javier Vázquez pic.twitter.com/eobb0FBLrL — Espectáculos España (@EsEspectaculos) July 6, 2023

Los hechos condenados tuvieron lugar en una gala de Secret Story, cuando Lucía Pariente ya había sido expulsada. En una discusión con Jorge Javier Vázquez, ella le llamó “bravucón”, mientras él hadecidió echarla de malas maneras. Ahora, años más tarde de este suceso, Lucía Pariente se ha acordado del presentador en El salón del té, el programa de su hija en Twitch. Recordemos que Jorge Javier ha desaparecido de la pequeña pantalla debido a una baja médica.

Como era de esperar, no lo ha hecho en buenos términos: “Señor Jorge Javier, no mentí y usted lo sabe. Sabe que se portó fatal y, ¿sabe dónde está usted? También fuera”. Lejos de que todo quede ahí, ha ido más allá: “Cuando acabó el Tomate, dijo que había pasado muy malos momentos porque su teléfono no sonaba. ¿Por qué no sonó? Porque se había portado como una mala persona. Ha vuelto a replicar lo mismo. No vale todo”.

Por si fuera poco, aprovechando el espacio en Twitch de su hija Alba Carrillo, Lucía Pariente trató de sentenciar el asunto de la siguiente manera: “Lo dije el primer día en ese concurso y no todo vale. Al que te la han jugado es a ti y estás fuera”. Unas palabras verdaderamente contundentes, qué duda cabe.