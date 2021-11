Adara Molinero y Lucía Pariente han pasado del odio a la amistad en tan solo unas horas. Las ex concursantes de ‘Secret Story’ se volvieron a ver las caras después del polémica mensaje sobre el padre de Adara, que terminó en un ataque de ansiedad por parte de la ex concursante de ‘Gran Hermano’.

Tras ser seleccionadas como posibles repescadas de la primera edición de ‘Secret Story’, Lucía Pariente y Adara Molinero, se reencontraron en la sala de la verdad, donde la madre de Alba Carrillo se rompió al pedir disculpas a su compañera por su desafortunado comentario.

«La intención no fue mala, si llego a valorar o evaluar la reacción hubiera dedicado más tiempo a redactar el texto. Te lo puedes crees o no. Sé lo que dije en todo momento pero sé la intención llevaba ese tuit, y ese tuit no llevaba mala baba», le aseguró Lucía Pariente. «No tengo por qué decir nunca una cosa que no es, habrá mucha duda, realmente no era malo», añadió.

Lucía, a Adara: «Te pido disculpas desde la parte que me toca como madre y me alegré muchísimo cuando vi el mensaje de tu padre» #SecretNoche9 pic.twitter.com/hjF4bbdcVy — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 7, 2021

La ex concursante fue más allá y no dudó en pedirle disculpas: «En la parte que me toca a mí como madre te pido disculpas. Mi intención no era mala, te pido perdón. Me alegré muchísimo cuando vi el mensaje de tu padre».

Por su parte, Adara no se ha creído sus palabras: «Te voy a hablar con normalidad, pero ese gesto me parece de mucha maldad, me destrozó. De la forma en la que empezaba el tuit eso ya es claro. Estaba en una casa aislada, no vino al caso por qué», aseguró la ex concursante, aunque quiso dejar claro que no quería volver a tener malos rollos con ella.