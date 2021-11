Telecinco emitió este domingo una nueva entrega de ‘Secret Story’. La gala, conducida por Jordi González, hizo partícipes a los espectadores de la repesca, pues ha sido a través de los votos de la audiencia cómo se ha decidido que ex concursantes optarán por volver a la casa.

De esta forma, Adara Molinero, Lucía Pariente y Miguel Frigenti son los ex concursantes que podrían volver a concursar, siendo los más votados por los espectadores del programa para conseguir una segunda oportunidad en el reality.

No es casualidad que tres de los pesos pesados de la edición hayan sido los más votados para volver a concursar. Los espectadores son conscientes de que ex concursantes darían más juego dentro de la casa, y por ello, los demás ex concursantes se han quedado fuera de la competición.

⚡️ “Adara, Frigenti y Lucía son los aspirantes a la repesca, los tuits entran a la casa, no superan la prueba y mucho más en #SecretNoche9” de @SecretStory_es https://t.co/bEL6Glb1Y4 — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 8, 2021

De esta manera, ni Chimo Bayo, Bigote Arrocet ni Canales Rivera, consiguieron suficientes votos de los espectadores para pasar a la siguiente ronda de la repesca, ni tampoco Sofía Cristo tras haber sido expulsada de forma disciplinaria.

Tampoco Fiama ni Emmy consiguieron los votos necesarios para colarse de nuevo en la casa. Por lo tanto, solo quedan Adara, Miguel Frigenti y Lucía Pariente, y uno de ellos volverá a la casa de los secretos esta misma semana como concursante.

Será este martes cuando tanto ellos como los espectadores saldrán de dudas, mientras tanto, la audiencia del programa puede seguir votando qué concursante quiere que sea el o la repescada de la edición.