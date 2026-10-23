Cancelo se revuelve tras la primera derrota del Barça: «Desde la grada todo el mundo es especialista»

Joao Cancelo fue uno de los señalados por el barcelonismo en la derrota del Barcelona frente al Paris Saint-Germain en Champions. Fue la primera derrota de la temporada del conjunto dirigido por Hansi Flick, que llega justo antes del Clásico. El lateral del Barça se revolvió en redes sociales y contestó a los aficionados con un dardo directo a todos aquellos que critican a los jugadores desde la grada.

«Desde la grada, todo el mundo es especialista. Me gustaría verlos entrar en el campo y aguantar la presión», escribió el futbolista del Barcelona en una historia de su perfil de Instagram. Cancelo citó una publicación del perfil de la Profesora Marcela Mattos, acompañando la misma con la famosa canción del rey del pop, Michael Jackson, They Don’t Care About Us (a ellos no les importa).

De esta manera, el lateral portugués se reivindica después de que los hinchas culés le señalaran tras la derrota. Resalta la dificultad de competir al máximo nivel, y la presión que hay por ganar en cada partido. Además, en la siguiente historia cuelga otro mensaje en el que dice que «quien no puede dudar de sí mismo, soy yo».

A Cancelo se le vieron un poco las costuras en defensa frente al PSG. Su rendimiento defensivo ha vuelto a estar en boca de todos los aficionados culés, después de su actuación en el Parque de los Príncipes. El Barcelona perdió 4-2 frente al mejor equipo de Europa ahora mismo, y bicampeón de la Champions League. Esta es la primera derrota del club en lo que va de curso. También es cierto que contaban con bajas significativas en defensa como Koundé y Eric García.

Este debate se reabre en la semana del Clásico. El Barcelona recibe este domingo al Real Madrid en el Camp Nou, con la duda de Koundé, que no se sabe si podrá llegar a tiempo. En caso de no llegar, Cancelo podría volver a ser titular frente al eterno rival en un duelo vital para ampliar la renta con los de José Mourinho en la Liga.