Bolaños aprovecha el Consejo de Ministros electoral para colar otras 125 plazas para jueces afines sin oposición

El Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha aprovechado el Consejo de Ministros Extraordinario habilitado por el Gobierno de Pedro Sánchez, para convocar 500 plazas de jueces, de las cuales, 125 estarán reservadas para los magistrados del cuarto turno, que se incorporarán al Poder Judicial sin pasar la oposición y en función de sus méritos y experiencia en el ámbito jurídico, que tiene que ser de mínimo de 10 años.

Esta convocatoria, en la que, además, se han creado 200 plazas de fiscales, se suma a la que ya se realizó hace apenas 5 meses, el pasado mes de junio, con idénticas cifras: 500 jueces (125 de los cuales entrarán por el cuarto turno) y otros 200 fiscales.

En total, en apenas unos meses, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido aumentar el número de jueces en una cantidad que nunca antes se había igualado. De hecho, en la actualidad hay un total de 5.502 jueces y magistrados, según los datos del Consejo General del Poder Judicial.

De este modo, la incorporación de los nuevos jueces, que pueden proceder de un bufete de abogados; pueden ser procuradores o Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), entre otras profesiones del ámbito de la Justicia, es de cerca del 20% de los jueces y magistrados que están en activo en la actualidad.

Los futuros jueces, que están llamados a ocupar un total de 1000 plazas, se incorporarán, a la carrera judicial en 2027, la primera mitad (las plazas convocadas el pasado mes de junio) y ya en 2028 los restantes (las plazas convocadas en el Consejo de Ministros extraordinario del 13 de noviembre).

Desde el PSOE se acostumbra a señalar al Poder Judicial como un colectivo fundamentalmente conservador, donde los progresistas son una clara minoría. Y en el entorno de Pedro Sánchez no han dudado en señalar a «algunos jueces» que instruyen causas que les salpican como partido o que afectan a familiares del propio Pedro Sánchez.

Por todo ello, los socialistas siempre han tenido la esperanza de que la entrada de «savia nueva» en la carrera judicial puede ayudar a mitigar esa desproporción de la que dicen estar convencidos de que existe entre jueces conservadores y progresistas.

Desde el PSOE se señala a las asociaciones profesionales para indicar que son mayoría los jueces y magistrados asociados en organizaciones conservadoras, mientras que Jueces y Juezas para la Democracia se queda en minoría frente al resto, la mayoritaria, Asociación Profesional de la Magistratura (APM) o Francisco de Vitoria.

Sin embargo, dentro del colectivo de jueces y magistrados hay unos dos mil no asociados, por lo que no resulta fácil saber dónde adscribirlos si se trata de catalogar entre derechas e izquierdas.

Con todo, Bolaños ha cumplido su misión y ha realizado la mayor ampliación que se haya realizado en la historia de la democracia, tanto de jueces como de fiscales, en medio de un contexto en el que el PSOE, varios de sus militantes o ex dirigentes y familiares del presidente del Gobierno se han tenido que enfrentar a investigaciones judiciales por presunta corrupción y, en algún caso, a condenas.