El PSOE pidió un pabellón en Sevilla para preparar el mitin de Sánchez el 11-N, día de la huelga general

El PSOE de Sevilla, tal y como ha podido conocer OKDIARIO, solicitó al Instituto Municipal de Deportes (IMD) la utilización del pabellón del Centro Deportivo Pino Montano para los días 11 y 12 de noviembre, coincidiendo la primera de esas jornadas con la huelga general secundada por los socialistas en Andalucía. La petición contemplaba disponer de las instalaciones municipales durante los dos días completos, en vísperas del acto de apertura de campaña protagonizado por Pedro Sánchez en Sevilla, que finalmente se celebró en el Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes).

La solicitud fue registrada el 23 de octubre de 2026 y estaba dirigida al organismo municipal encargado de gestionar las instalaciones deportivas de la capital hispalense. El PSOE pretendía disponer del pabellón de Pino Montano tanto el miércoles 11 como el jueves 12 de noviembre, una petición que incluía precisamente el día en el que los socialistas andaluces respaldaron la huelga general convocada en la comunidad.

El Instituto Municipal de Deportes, tal y como ha informado OKDIARIO, rechazó la petición al encontrarse el recinto ocupado por actividades deportivas previamente comprometidas. En su respuesta, el organismo municipal trasladó al Partido Socialista que «tras consultar la ocupación ya comprometida con los clubes deportivos de volei, gimnasia, baloncesto y fútbol sala, así como usuarios del IMD que reciben allí sus clases de actividades dirigidas, le comunicamos que no es posible atender su solicitud».

La programación del Centro Deportivo Pino Montano para ambas jornadas incluía actividades entre las 16:00 y las 22:30 horas. Por tanto, el pabellón ya tenía comprometido su uso con los clubes y los usuarios habituales, lo que impedía atender la solicitud de los socialistas en los términos planteados.

El PSOE secundó la huelga en toda Andalucía

La petición del PSOE coincide con una jornada en la que los socialistas andaluces defendieron públicamente secundar la huelga general del 11 de noviembre. La movilización tuvo también consecuencias en la actividad parlamentaria, ya que los diputados socialistas no acudieron ese día al Parlamento de Andalucía.

La ausencia se produjo en una jornada en la que estaba previsto abordar el debate de la ley de presupuestos de la Junta de Andalucía para 2027, una de las principales citas del calendario político autonómico. Los parlamentarios socialistas no participaron en esa sesión en el contexto de la huelga general que su partido había respaldado.

Tal y como ha podido conocer OKDIARIO, esto se contrapone con la información dada por este periódico: el PSOE provincial había solicitado disponer de un pabellón municipal durante el 11-N, precisamente el día del paro general, dentro de los preparativos de la apertura de campaña de Pedro Sánchez.