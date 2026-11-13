El PP de Sevilla no vetó el mitin de Sánchez en Pino Montano como le acusa el PSOE: el pabellón ya estaba ocupado

El secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, acusó este jueves al Gobierno municipal del PP de impedir que los socialistas celebraran en el barrio de Pino Montano el acto de apertura de campaña con Pedro Sánchez. Sin embargo, la negativa del Instituto Municipal de Deportes (IMD) a ceder el pabellón del Centro Deportivo Pino Montano responde a que las instalaciones ya tenían actividades deportivas programadas para las fechas solicitadas por los socialistas.

«Lo íbamos a hacer en Pino Montano, barrio socialista, barrio obrero, y los gobiernos del PP no han dejado que lo hagamos», aseguró Fernández durante el mitin celebrado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes). El dirigente socialista fue más allá y prometió que «cuando Antonio Muñoz sea alcalde el próximo 23 de mayo, el primer acto de los socialistas se celebrará en Pino Montano».

No obstante, la respuesta municipal a la petición del PSOE apunta a motivos relacionados con la ocupación previa del recinto. El Partido Socialista de Sevilla presentó el 23 de octubre de 2026 una solicitud al Instituto Municipal de Deportes para utilizar un centro deportivo municipal durante los días 11 y 12 de noviembre, ambas jornadas completas.

La contestación del IMD fue clara respecto a los motivos por los que no podía autorizar la utilización del pabellón. «Tras consultar la ocupación ya comprometida con los clubes deportivos de volei, gimnasia, baloncesto y fútbol sala, así como usuarios del IMD que reciben allí sus clases de actividades dirigidas, le comunicamos que no es posible atender su solicitud», recoge la respuesta trasladada a los socialistas.

Actividades deportivas desde las 16:00 hasta las 22:30

De esta forma, el pabellón de Pino Montano ya contaba con una programación deportiva que impedía disponer de las instalaciones para un acto político durante las fechas solicitadas. En concreto, las actividades previstas para el miércoles 11 y el jueves 12 de noviembre se desarrollaban entre las 16:00 y las 22:30 horas.

La ocupación del recinto durante buena parte de ambas jornadas hacía incompatible la celebración del mitin en las condiciones planteadas por el PSOE. La negativa, por tanto, se produjo por la existencia de compromisos previos con clubes y usuarios que utilizan habitualmente las instalaciones deportivas municipales.

Pese a ello, Javier Fernández aprovechó su intervención en el acto de apertura de campaña para convertir la cuestión en un reproche político al Partido Popular de Sevilla, al que responsabilizó de que el PSOE no pudiera celebrar el encuentro en uno de los barrios de Sevilla que considera tradicionalmente vinculado a los socialistas.