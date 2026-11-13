La denuncia del PSOE se apoya en recortes de la Ser, El País, eldiario.es, Infobae y El Plural, y pide registrar los teléfonos de Inda y Durán

La denuncia del PSOE contra el Partido Popular, su abogado y la empresa editora de OKDIARIO se apoya en recortes de prensa de medios cercanos al Gobierno socialista, como son El País, la Ser, eldiario.es, El Plural o Infobae. Además, pide a la Fiscalía que se haga con el registro de llamadas de los teléfonos del director de este medio, Eduardo Inda, y del letrado del PP, Alberto Durán. El Partido Socialista pretende conocer, de esta manera, con quiénes han hablado por teléfono tanto el abogado del PP como el propio Eduardo Inda.

El documento de la denuncia presentada por el Partido Socialista ante la Fiscalía de Sánchez se apoya en una colección de documentos que han sido publicados por medios afines al Gobierno, y así queda explicitado en la reproducción de estos. La marca de agua de El País aparece en las facturas que dicho medio publicó. Además, la argumentación desarrollada en la denuncia está jalonada por una colección de noticias publicadas por los medios anteriormente mencionados, cuyos enlaces aparecen a lo largo de las páginas de la misma.

La denuncia, que pide delitos de obstrucción a la justicia, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil, cohecho, prevaricación y malversación, dedica ocho páginas a sumar contratos y campañas de publicidad institucional de administraciones gobernadas por el PP entre 2017 y 2026, y pide que la UCO investigue las cuentas de Dos Mil Palabras de los últimos cuatro años.

El PSOE ha acudido, para la presentación de esta denuncia, a la Fiscalía General, cuyo titular es nombrado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Ésta se basa en lo relatado por Koldo García, actualmente en prisión cumpliendo una condena a 19 años de cárcel. La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, presentó el pasado día 10 la renuncia a la defensa del ex asesor de Ábalos, aludiendo a «razones profesionales», cuyo contenido «queda amparado por el secreto profesional».