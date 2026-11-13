El Atlético de Madrid compra el 50% del Atlético de Guayaquil y expande su marca por Ecuador

El Atlético de Madrid continúa su expansión internacional. El club madrileño ha completado la adquisición del 50% del Atlético Fútbol Club de Guayaquil, equipo que logró el ascenso a la primera categoría de Ecuador el pasado octubre. Este movimiento supone un paso más dentro de la estructura del Atlético de Madrid en América, donde ya cuenta con otros dos clubes en Canadá y México. El anuncio de la compra de la mitad de las acciones del equipo ecuatoriano se ha producido en la tarde del viernes.

Con esta operación, el Atlético de Madrid da un paso más en un proyecto que inició en 2023 de manera conjunta con la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Esta institución sin ánimo de lucro se alió con el club español para formar una academia y formar en el plano deportivo y educativo a los niños de la región. El proyecto cuenta ya con 30 sedes en 10 ciudades ecuatorianas y da cabida a más de 15.000 jóvenes.

El Atlético Fútbol Club se une a la familia rojiblanca. Nuestro club hace efectiva la adquisición del 50% del equipo ecuatoriano, que logró el ascenso a la Serie A en octubre de la mano del técnico de la Academia Carlos Santamarina. ¡Bienvenidos, @AtleticoFCec! ❤️🤍 ➡️ https://t.co/tm8rLc1Z6U — Atlético de Madrid (@Atleti) November 13, 2026

En el plano deportivo, el Atlético Fútbol Club consiguió el ansiado ascenso a la Serie A, primera división del fútbol ecuatoriano, el pasado mes de octubre. Lo hizo bajo la dirección de Carlos Santamaría, miembro de la Academia del Atlético de Madrid. El equipo ecuatoriano cuenta con numerosas referencias a su ‘club matriz’, desde la camiseta rojiblanca a su escudo y denominación oficial. Ahora, tras anunciar el Atlético la compra del 50% del Atlético Fútbol Club, el equipo ecuatoriano se integra de forma directa en la estructura.

La expansión del Atlético de Madrid en América

Con la adquisición de la mitad del accionariado del Atlético Fútbol Club de Guayaquil, el equipo madrileño suma un nuevo integrante en América que se suma a las alianzas en México y Canadá. En la Liga MX compite el Atlético de San Luis, propiedad en más de un 80% del Atlético de Madrid desde 2017. También en la primera categoría del fútbol canadiense juega el Atlético Ottawa, fundado en 2020 y del que el club madrileño posee una participación superior al 60%.

El tercer integrante de la estructura, y el primero en América del Sur, será el Atlético Fútbol Club de Guayaquil desde este viernes. El club ecuatoriano «se une a la familia rojiblanca», según ha anunciado el Atlético de Madrid en sus redes sociales. Un paso más en un proyecto que, a nivel nacional, cuenta con el filial establecido en Primera Federación, en la que disputó la promoción de ascenso a Segunda, y el Atlético de Madrid C una categoría por debajo tras lograr el ascenso la pasada temporada.