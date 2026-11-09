El mensaje con recado de la afición del Atlético a Julián Álvarez antes del partido contra el Barça: «Mi dulce condena»

Julián Álvarez fue el gran foco antes del gran partido que disputaron Atlético de Madrid y Barcelona en el Metropolitano con el liderato en juego. Primero, cuando su nombre sonó en la alineación, se volvieron a escuchar pitos por parte de la afición rojiblanca. Al mismo tiempo, la afición culé le dedicó unos aplausos. Luego, un tifo con un mensaje con recado hacia él.

«Mi dulce condena», rezaba el tifo que sacó la afición del Atlético de Madrid en el Fondo Sur del Metropolitano antes del partido contra el Barcelona. Un dibujo que reflejaba a un aficionado con camiseta rojiblanca entre unos barrotes. Un mensaje con recado al delantero argentino.

Informa Mundo Deportivo que la idea del Fondo Sur del Atlético de Madrid era colocar a esa persona entre barrotes con el dorsal 19 de Julián Álvarez. Pero que finalmente, por recomendación del club, se quedó en un mensaje más genérico.

Una afición del Atlético de Madrid que todavía no ha perdonado a Julián Álvarez y, jugando contra el Barcelona, mucho menos. Fue pitado en las alineaciones y, tras fallar un mano a mano ante Joan García en los primeros minutos, volvió a escuchar pitos.

Además, no tuvo el día Julián Álvarez en el partido del morbo contra el Barcelona, después de afirmar en verano que quería salir del Atlético para cumplir su sueño. Falló un mano a mano clarísimo en la primera parte en el que no fue capaz ni de tirar ni regatear a Jon García, otro disparo que le detuvo el portero catalán y una vaselina en la segunda parte que se le marchó alta. Su mejor acción fue la asistencia en el gol de Giuliano.

Jugó todo el partido a pesar de sus ocasiones falladas y Simeone le defendió a capa y espada en rueda de prensa: «Hizo un partido importante, participó en tres ocasiones más la asistencia a Giuliano. Tuvo en el segundo tiempo esa que intentó rematar por encima del portero, el centro a Baena y qué más le podemos pedir. Todos quisiéramos que hubiese llegado ese gol, pero le esperaremos, le necesitamos porque si queremos llegar a donde queremos llegar, le necesitamos, si no, no vamos a llegar».