El Mundial de Julián Álvarez o el sueño de una noche de verano que diría Shakespeare, como prefieran interpretar la secuencia. El guion cronológico marca que el delantero argentino, en pleno Mundial y con su país imbuido de lleno en la pelea por otra estrella, decidió monopolizar a través de la palabra los focos que su fútbol no copaba.

Cabe recordar que solo marcó un gol en todo el Mundial. «Lo mejor es una transferencia, quiero cumplir mi sueño», vociferó al mundo con voz temblorosa. Su sueño pasaba por cambiar las franjas rojiblancas por las azulgranas del Barcelona, pero, pese a las intenciones, prevaleció el contrato que le une al Atlético hasta 2030 y cuya cláusula de rescisión de 500 millones de euros firmó voluntariamente en 2024.

El Metropolitano se encargó de recordar su animadversión por todo lo ocurrido. «Con el 19, Julián Álvarez», dijo el speaker por megafonía y el Metropolitano respondió. De nuevo pitos y algún que otro insulto camuflado con silbidos. Aunque hubo menos que en anteriores reencuentros. Más liviano que ante el Bayern, pero más sonoro que en otras ocasiones. Y para colmo, el delantero falló un mano a mano nada más comenzar el partido. Luego se redimió con una asistencia.